魯卡申柯宣布簽署法令 俄部署戰術核武器已經上路

白俄羅斯威權領導人魯卡申柯宣布簽署一項法令，允許俄羅斯在白俄羅斯部署短程戰術核武器。

魯卡申柯強調它們是「非戰略」核武器。戰略核武器威力更大。

魯卡申柯周四（5月25日）在莫斯科發表講話說，在俄羅斯總統普亭簽署該法令後，武器的轉移已經在進行之中。但他沒有說明這些武器是否已經抵達白俄羅斯。

該協議允許莫斯科在白俄羅斯的一個特殊設施中儲存核彈頭。根據協議，這些武器將繼續由俄羅斯控制。該項法令讓這兩個盟國領導人早先達成的協議正式進入議程。今年3月，普亭已宣布打算在白俄羅斯部署戰術核武器。

「這將進一步危及烏克蘭和整個歐洲的安全」

莫斯科和明斯克都表示，這項協議是對西方國家在俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭中的所謂敵意的回應。

美聯社援引白俄羅斯國防部長赫列寧（Viktor Khrenin）在明斯克與俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）會晤時的話說：「部署非戰略核武器是對那些對我們不友好的國家的侵略政策的有效回應。」

據美聯社報道，紹伊古補充說：「在俄羅斯和白俄羅斯西部邊界面臨的威脅急劇升級的背景下，我們決定在軍事核領域採取反制措施。」

與此同時，流亡中的白俄羅斯反對派領導人齊哈努斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）警告說，普亭在白俄羅斯部署核武器的計劃將「確保俄羅斯在未來若干年內對白俄羅斯的控制」。

她告訴美聯社說：「這將進一步危及烏克蘭和整個歐洲的安全。」

魯卡申柯依賴於普亭政權的扶持。

去年，白俄羅斯允許莫斯科利用其領土對烏克蘭發動攻擊。白俄羅斯與烏克蘭北部接壤，從白俄羅斯入侵烏克蘭東部為俄羅斯創造了一個更長的戰線，而且讓戰火更靠近烏克蘭首都基輔。

（美聯社、路透社）

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