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日爆槍擊案3死 槍手躲入議長家

聯合報／ 國際中心、編譯茅毅／綜合報導
日本中部長野縣中野市江部地區發生了男子刺傷女性後「持霰彈槍」開火的事件，合計4名男女受傷，其中2名男性是警察，嫌犯據報尚未落網。照片翻攝：YouTube / 日テレNEWS 周辰陽
日本中部長野縣中野市江部地區發生了男子刺傷女性後「持霰彈槍」開火的事件，合計4名男女受傷，其中2名男性是警察，嫌犯據報尚未落網。照片翻攝：YouTube / 日テレNEWS 周辰陽

日本長野縣中野市自廿五日下午起，發生一名據稱年約卅歲男子，持數十公分長刀和獵槍行凶的事件，截至日本時間當晚十二點（比台灣快一小時），已知造成兩名警察和一名約四十幾至五十幾歲女性死亡，以及一名男子受傷。凶嫌之後躲入附近民宅與警方對峙，警消單位呼籲附近居民暫勿外出。

日本放送協會（ＮＨＫ）等日媒報導，長野縣警表示，當天下午約四點廿六分，警方接獲民眾報案「有女性遭男子刺傷」後，隨即派員趕往處理。凶嫌拿像獵槍的武器開火，使一名四十六歲的警察、一名六十一歲的巡查部長（相當於我國警察的巡佐）喪生，另有四人受傷。

據報導，嫌犯穿迷彩服褲，戴迷彩圖案帽子，並戴墨鏡和口罩。他行凶後逃入的民宅，屋主是中野市議會議長青木正道，現場不時傳出槍響。事發現場是距離電車車站「信州中野站」僅約一點五公里的住宅區，還有很多餐飲店等店鋪。青木的議會同僚已撥電話給他，但還沒聯絡上。

當晚約八點半，該民宅中一名女子逃出，她說兒子留在屋內，警方正確認中。

日本 警察 口罩

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