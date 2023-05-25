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沙國、埃及向中國提重大軍購 專家指「一原因」吸引中東

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
南華早報報導，沙烏地阿拉伯和埃及正與中國進行重大軍購談判，指兩國正尋求武器供應多元化，以減少對美國與俄羅斯的依賴。圖為殲-10C。新華社
南華早報報導，沙烏地阿拉伯和埃及正與中國進行重大軍購談判，指兩國正尋求武器供應多元化，以減少對美國與俄羅斯的依賴。圖為殲-10C。新華社

南華早報報導，沙烏地阿拉伯埃及正與中國進行重大軍購談判，指兩國正尋求武器供應多元化，以減少對美國與俄羅斯的依賴。

貝魯特情報服務機構《戰術報告》（Tactical Report）稱，沙烏地軍事產業公司（SAMI）正與中國兵器工業集團（Norinco）談判，購買偵察無人機、防空系統等各式武器。

該機構上周報導，這筆交易可能涉及「銳鷹」（Sky Saker）FX80無人機、CR500垂直起降（VTOL）無人機、Cruise Dragon 5與10型自殺無人機，以及紅旗-17AE短程防空系統。雙方為此談判約1年，進入高層階段，紅旗-17AE是最新納入的品項。報導稱談判預計持續到今年底或明年初，傳言兩國將以人民幣進行交易。

《戰術報告》22日另發布報導稱，埃及也正與中國談判，洽購成都飛機工業集團開發的殲-10C多功能戰機。

雖然美國仍然是世上最大的武器出口國，但分析師說，中國已成為替代供應商，因為它提供價格較便宜的先進武器，而且沒有政治附加條件。

中國軍事評論員宋忠平（Song Zhongping）說：「中國願意在無附帶政治條件的情況下，向友好國家出售高科技武器裝備，我認為這是對中東的主要吸引力。」

沙國是2022年全球第五大軍費開支國（750億美元），儘管從多國採購武器，主要對象仍是美國。但2018年華郵記者哈紹吉在沙國駐土耳其領事館遇害，以及去年OPEC+石油增產爭議，都讓利雅德與華府緊張關係加劇。

「用人民幣交易有助於消除美元的影響，防止美國將貨幣作為打壓與限制的工具。」宋忠平說。

在2018至2022年全球武器進口額占比中，埃及排名第六。分析師指出，埃及主要與俄國、法國和德國採購武器，但由於俄烏戰爭限制了俄國生產軍事硬體的能力，埃及因此轉而尋求中國協助。

埃及 人民幣 沙烏地阿拉伯 中東

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