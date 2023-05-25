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快時尚世界背後「隱藏的浪費貿易」 歐洲二手衣成環境殺手

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
歐洲環保單位公布最新報告指出，高達9成當地的二手服飾，透過出口運往非洲與亞洲等國，部分雖會回收，但多數則是落腳垃圾場或被拿來當作生火烹煮的材料，造成環境更多污染。示意圖／ingimage
歐洲環保單位公布最新報告指出，高達9成當地的二手服飾，透過出口運往非洲與亞洲等國，部分雖會回收，但多數則是落腳垃圾場或被拿來當作生火烹煮的材料，造成環境更多污染。示意圖／ingimage

歐洲舊衣竟成為環境殺手。歐洲環保單位公布最新報告指出，高達9成當地的二手服飾，最後會透過出口運往非洲與亞洲等國，部分雖會回收，但多數則是落腳垃圾場或被拿來當作生火烹煮的材料，造成環境更多污染。

製衣傷害環境

據《非洲新聞台》報導，歐洲環境署指出，服飾廢棄物會對於環境與氣候變遷帶來影響。由於歐洲大量倚賴亞洲與非洲低成本製造，讓二手衣氾濫，雖然業者荷包滿滿，但對環境卻帶來傷害。製衣在生產過程中會大量使用土地與水，其次就是排放溫室氣體。

除此之外，生產衣服會使用化學劑而傷害環境，而其中最大的隱憂便是從化石燃料取得的合成纖維被廣泛使用。生產、消耗與不適當丟棄合成纖維不只造成碳排放，也會消耗非再生的資源，並向環境釋出有害的微塑膠。

合成纖維大問題

歐洲每年約製造580萬噸紡織廢棄物，其中合成纖維佔3分之2。雖然部分紡織廢棄物已先在歐洲經過回收，但多數是會經由出口運往非洲與亞洲，2019年，非洲進口來自歐洲的衣服佔6成，亞洲則佔41%。

據《歐洲新聞台》報導，歐洲製造的時尚廢棄物因為太髒或破損嚴重而無法再利用，這些低品質的服飾最終會被丟棄或用來燃燒煮開水或烹調。雖然出口塑膠廢棄物在歐盟已受到限制，但環保團體Clean Up Kenya與市場變化基金會（CMF）調查發現，運往肯亞的二手衣中，有接近3成都含有塑膠而且品質相當粗糙。

劣質舊衣無法使用

該組織創辦人穆薩西亞表示，「我們探討快時尚世界後發現一個醜陋的真相，從歐洲轉售二手衣物的貿易，幾乎可以說是一種隱藏的浪費貿易。」

當地商人也指出，運往肯亞的垃圾衣服數量近年大量增加。調查指出，來自歐盟的衣服會被送往迦納、印度、奈及利亞、巴基斯坦與肯亞。以2021年為例，歐洲國家出口到肯亞的舊衣中，德國、波蘭、義大利與法國等國佔去95%，總值達2,500萬歐元，其中德國以超過5,000萬件衣服佔最多，而其中有超過2,500萬件已經是廢棄物，將近1,700萬件含有塑膠，其次則是波蘭與英國。

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