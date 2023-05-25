網路助長兒少性虐待 歐盟將研擬法律

兒童性虐待遭忽略，政府民間企業應共同發力！民團指出，現在孩童不僅是受到現實的威脅，還有遭遇到網路上的風險，呼籲歐盟訂定相關管制法規。但有科技公司擔憂，該法規可能變相鼓勵科技公司監視用戶的網路使用，也會侵犯隱私權，立法需要更加細膩的討論。

2成歐童遭性暴力

《半島電視台》報導，根據歐洲執委會指出，在歐盟約有20%的孩童曾經遭受某種形式的性暴力，包括性騷擾、誘騙照片或性勒索等狀況。且因為網路技術進步，導致兒少受害者的創傷難以終止。

專家指出，目前有民眾會透過濾鏡或修圖軟體來改變自己的外貌，甚至改變性別，來降低兒少的警戒心，並騙取私密照片。一旦加害者取得相關影像，就會用來威脅兒少，要求他提供住址、電話等私人資料。

強硬立法有爭議

目前歐盟仍在研議兒少性虐待的相關法規，盼能規範兒少誤觸具有風險的網站。然而，有些科技企業指出，該法規等同於是要求科技公司監視兒少的個人訊息，恐怕會與「保護隱私」的目標相悖，認為法律需要更細膩的討論。

專家也強調，除了更細膩的法律規範之外，社會還需要反省「檢討被害者」的風氣。他強調，許多受到性虐待的兒少最大的恐懼是「此事會不會是自己的錯」，社會應該加強幫助受害者，更應提供更多心理輔導的資源。

科技企業做得不夠

《路透社》報導，除了政府之外，包括谷歌與微軟兩間網路科技公司於2013年就將新的演算法導入搜尋引擎，一旦搜尋相關詞彙就會跑出「虐待兒童」的違法警示，盼能遏止網路兒少性虐待的狀況。

然而，澳洲網路安全監理機構報告指出，科技巨頭在遏止網路兒少性剝削的努力遠遠不足。專家指出，隨著技術發展，兒少面對的安全威脅兒更加複雜，企業應設法與政府、外部機構或民眾合作，找到合作與創新的應對方式。

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