沙烏地與加拿大復交 以石油佈局全球

沙烏地想要增加全球影響力，決與加拿大恢復邦交！兩國分別宣布恢復邦交，並指派大使前往就任。兩國在2018年因人道糾紛而斷交，但近來各國正逢能源轉型，掌握石油的沙烏地再次受到各國關注，沙國王儲薩勒曼也積極擴增國際影響力，包括與伊朗復交、和美國一同斡旋蘇丹內戰等。

曾因人權問題交惡

根據《半島電視台》報導，加拿大與沙烏地24日宣布恢復邦交，兩國於2018年，因加拿大對沙國人權分子巴達威的家人進行政治庇護而撕破臉，稍後更因為華郵記者卡舒吉在沙國駐土耳其大使館遭謀殺，西方國家群起抵制沙烏地，雙方關係更顯冰凍。

兩國當時還在推特激烈交鋒，加拿大外交部表示，他們對沙烏地人權分子與女權主義者遭逮捕的事情嚴重關切，呼籲沙國立刻釋放這些人；沙國外交部則痛批加拿大干涉內政，並率先將時任加國駐沙烏地霍拉克視為「不受歡迎人物」，要求在1天內馬上離開沙烏地。

現實考量恢復邦交

但加拿大總理杜魯道與沙烏地王儲薩勒曼去年11月在APEC會面後，兩國便決定逐步恢復外交互動。《中東之眼》提到，沙烏地是加拿大主要能源進口國，各國目前處於能源轉型階段，雖逐步減少高碳能源，但還是有過渡期需求，且沙國有影響油價的實力。

《德國之聲》提到，掌管沙烏地實權的王儲薩勒曼想要提升沙烏地在全球的影響力，因此在中國的協調下與伊朗恢復邦交，與敘利亞恢復交流，允許敘利亞重回阿拉伯峰會，還有跟美國一起協調蘇丹內戰簽訂停火協議。

《中東之眼》提到，薩勒曼雖然在國內積極鎮壓人權分子，但同時也緩步推動經濟與社會改革，藉此吸引更多西方投資者與觀光客拜訪，讓沙國擺脫對石油的依賴。

【更多精采內容，詳見 】