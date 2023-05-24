快訊

Meta裁員終於來到最後一輪 「這類職務」多能倖免

英國王室騎警撞81歲老嫗！全身多處骨折不治身亡

聯合報／ 編譯陳曉慈／即時報導
英國王室成員愛丁堡公爵夫人蘇菲。照片攝於3日。美聯社
英國王室成員愛丁堡公爵夫人蘇菲。照片攝於3日。美聯社

英國倫敦御用騎警兩周前護送王室成員愛丁堡公爵夫人（Duchess of Edinburgh）蘇菲時，機車意外撞傷81歲老嫗賀蘭（Helen Holland），導致賀蘭全身多處骨折，賀蘭家人24日表示，在奮鬥兩周後，賀蘭已與世長辭。

賀蘭的兒子向BBC表示，母親「受多處骨折及嚴重內傷折磨」，如今已離世。賀蘭家人表示，賀蘭在車禍後一直昏迷不醒。

倫敦警察廳證實了賀蘭離世。白金漢宮也透過聲明向賀蘭家人致哀。聲明寫道：「愛丁堡公爵夫人對於賀蘭女士逝世的消息深表哀傷，希望向賀蘭女士的家人致上最深切的慰問及哀悼」。聲明還指出，愛丁堡公爵夫人將私下與賀蘭的家人聯繫。

愛丁堡公爵夫人蘇菲的丈夫愛德華王子，是英國國王查理三世的么弟。

這起車禍意外10日發生在倫敦西邊的公爵府邸附近，英國「警察行為獨立辦公室」（IOPC）持續在調查整起事件。警察行為獨立辦公室上周透過一份聲明表示，它們正重新檢視案發當時警員身上配戴的攝影機記錄，並已對涉案警員採取初步措施。

倫敦警察廳王室維安小組組長史密斯（Richard Smith）在聲明中表示，全體警員皆為這次事件的悲傷結局深表哀悼。

家人 警察 倫敦

延伸閱讀

女子桃源谷健行滑倒左腳骨折 消防員救援搬運下山送醫

在兒虐重症機構遭虐待！10歲男童多處瘀傷、眼眶骨折 高市社會局要罰

6旬女變矮4公分 腰痛雙膝痠軟 就醫竟是骨質疏鬆

5億高中生命案驗屍結果與檢不同 高大成釋疑：可推論死後丟下樓

相關新聞

英國王室騎警撞81歲老嫗！全身多處骨折不治身亡

英國倫敦御用騎警兩周前護送王室成員愛丁堡公爵夫人（Duchess of Edinburgh）蘇菲時，機車意外撞傷81歲老...

G7峰會後再被問「若台灣有事」 岸田重申敦促和平解決

日本首相岸田文雄今天在眾議院預算委員會被問及G7峰會聯合公報記載台海議題一事。岸田被問若兩岸起衝突，日本是否主動採取行動...

駁斥重病傳聞！白俄總統魯卡申柯公開露面 喊話「我不會死的」

白俄羅斯國營媒體播放的影片顯示，白俄羅斯總統魯卡申柯今天出現在公開場合，親自駁斥他病重的說法。他告訴官員：「我不會死的，...

持續搜救翻覆中國漁船「魯蓬遠漁028」 斯里蘭卡海軍尋獲14具遺體

斯里蘭卡海軍今天表示，在上週翻覆的中國漁船「魯蓬遠漁028」中發現了14具遺體。船上原有39名船員

不甩西方制裁 印尼與伊朗達成10項合作協議

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）昨天訪問印尼，在西方持續制裁伊朗下，印尼與伊朗兩國在貿易和醫療等，共達成10項...

英國限縮移民人數 提高外籍生攜眷門檻、打擊假留學

英國政府宣布，將阻絕外籍人士利用學生簽證作為「後門」取得在英國居留和工作的權利，並提高外籍學生攜眷就讀門檻，未來僅博士生...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦