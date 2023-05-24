英國王室騎警撞81歲老嫗！全身多處骨折不治身亡
英國倫敦御用騎警兩周前護送王室成員愛丁堡公爵夫人（Duchess of Edinburgh）蘇菲時，機車意外撞傷81歲老嫗賀蘭（Helen Holland），導致賀蘭全身多處骨折，賀蘭家人24日表示，在奮鬥兩周後，賀蘭已與世長辭。
賀蘭的兒子向BBC表示，母親「受多處骨折及嚴重內傷折磨」，如今已離世。賀蘭家人表示，賀蘭在車禍後一直昏迷不醒。
倫敦警察廳證實了賀蘭離世。白金漢宮也透過聲明向賀蘭家人致哀。聲明寫道：「愛丁堡公爵夫人對於賀蘭女士逝世的消息深表哀傷，希望向賀蘭女士的家人致上最深切的慰問及哀悼」。聲明還指出，愛丁堡公爵夫人將私下與賀蘭的家人聯繫。
愛丁堡公爵夫人蘇菲的丈夫愛德華王子，是英國國王查理三世的么弟。
這起車禍意外10日發生在倫敦西邊的公爵府邸附近，英國「警察行為獨立辦公室」（IOPC）持續在調查整起事件。警察行為獨立辦公室上周透過一份聲明表示，它們正重新檢視案發當時警員身上配戴的攝影機記錄，並已對涉案警員採取初步措施。
倫敦警察廳王室維安小組組長史密斯（Richard Smith）在聲明中表示，全體警員皆為這次事件的悲傷結局深表哀悼。
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