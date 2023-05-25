習近平會見俄總理 許諾支持「彼此核心利益」

周三，中國國家主席習近平在會見來訪的俄羅斯總理米舒斯京時表示，中方願同俄方「在涉及彼此核心利益問題上繼續相互堅定支持」。

近年來，中國和俄羅斯之間的經濟和外交合作不斷加深，而在莫斯科入侵烏克蘭之後，兩國之間關系變得更加緊密，盡管北京一再強調自己在沖突中采取中立立場。

俄羅斯總理米舒斯京本周一抵達中國進行正式訪問，於周二在上海參加了中俄商務論壇，隨後又飛往北京，先後與總理李強以及國家主席習近平會晤。

這是自從去年烏克蘭戰爭爆發以來俄羅斯最高級別的官員訪華。

在周三的會談中，習近平告訴米舒斯京，兩國將「在涉及彼此核心利益問題上繼續相互堅定支持」，並在包括聯合國、上合組織、金磚國家、20國集團等多邊國際舞台上加強協作。

米舒斯京則在周三人民大會堂舉行的盛大歡迎儀式上表示，「俄中關系發展到了一個前所未有的高度」。他還強調，兩國雙邊關系的特點是「互相尊重對方的利益，願意共同應對國際舞台的動蕩加劇以及西方集體非法制裁所帶來的挑戰」。

中國總理李強則對「中俄新時代全面戰略伙伴關系」予以盛贊。「我相信此次訪華之行一定會給你留下深刻的印象。」

中國是俄羅斯最大的貿易伙伴，根據中國海關統計，去年雙邊貿易總額達到了創紀錄的1900億美元。

李強在周三也表示，兩國雙邊貿易今年到目前為止已經超過700億美元。「兩國雙邊投資的規模也在持續增長」，李強補充道。

在會談結束之後，兩國各部部長簽署了一系列有關服貿合作、體育、專利以及俄羅斯小米出口中國等領域的協議。

米舒斯京此次訪華是由包括主管能源政策的副總理諾瓦克在內的俄羅斯高級官員陪同。

去年，隨著西方對俄采取全面制裁，俄羅斯天然氣出口大幅下降，中國一躍成為俄羅斯最大的能源客戶。

根據俄羅斯媒體報導，諾瓦克在上海舉行的中俄商務論壇上說，俄羅斯對中國的能源供應在2023年將同比增長40%。

分析人士指出，中國在與俄羅斯的關系中佔據上風，隨著莫斯科在國際上越來越孤立，北京的影響力在逐漸增強。

美國智庫布魯金斯學會資深研究員哈斯（Ryan Hass）對法新社表示，中俄兩國領導人「更多是因為共同的不滿和不安全感站到一起，而不是因為共同的目標」。

這位前白宮官員分析指出：「兩國領導人都對西方在國際體系中的領導地位感到不滿以及受威脅，並認為他們的國家應該在涉及其自身利益的問題上得到更多的尊重。」

今年2月，中國政府發表了一份有關政治解決烏克蘭沖突的「12點立場聲明」，但是西方國家則懷疑這份文件會給俄羅斯提供吞並在烏已佔領土的口實。

中國國家主席習近平今年3月份訪問了莫斯科，並且邀請俄羅斯總統普京回訪中國。

（路透社）

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