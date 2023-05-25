俄超音速科學家受控向中國提供機密

路透社引述消息人士稱，西伯利亞的克裡斯蒂安諾維奇理論與應用力學研究所（ITAM）負責人施普尤克（Alexander Shiplyuk）涉嫌於2017年在中國一次科學會議上交出了秘密材料。他的兩名同事馬斯洛夫（Anatoly Maslov）和茨維金希夫（Valery Zvegintsey）分別於去年6月和今年4月被捕。

消息人士稱，56歲的施普尤克堅持自己無罪，稱相關信息並非機密，而是在互聯網上可自由獲得。

路透社報道說，去年8月被捕的施普尤克案件，是近些年來被指控向北京洩漏機密的一系列俄羅斯科學家中新近的一個案例。

俄羅斯總統普京曾多次表示，在超音速導彈領域，俄羅斯具有領先地位。

ITAM研究所的案例，以及此前發生的其它以叛國罪逮捕科學家的案例，顯示莫斯科對失去科技領先優勢十分警惕，包括對中國。

去年，激光專家考爾克（Dmitry Kolker）在西伯利亞被捕，罪名是叛國，但兩天後他因癌症病逝。他的律師菲杜羅夫（Alexander Fedulov）上周向路透社表示，考爾克受到指控向中國提供機密。但他的家人否認了這一說法。

西伯利亞城市托木斯克的一名科學家盧卡尼恩（Alexander Lukanin）2020年因涉嫌向北京提供科技機密而被捕，俄羅斯國家通訊社塔斯社當時報道了這一消息。去年，他被判入獄七年半。

聖彼得堡的北極科學研究院一名負責的科學家米特克（Valery Mitko）也於2020年受到指控，向中國提供機密信息。塔斯社當時報道說，他定期前往中國做講座。兩年後，他以81歲高齡在軟禁中逝世。

（路透社）

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