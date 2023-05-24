日本H3火箭首射失敗 二號機將不搭載地球觀測衛星
日本最新主力火箭H3二號機預訂2023年度下半年發射，日本政府文部科學省今天表明，受今年3月一號機發射失敗影響改變計畫，二號機發射時原則上不會搭載地球觀測衛星。
H3是日本現今主力火箭H2A的後繼機種，由日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）與日本三菱重工業耗資逾2000億日圓聯手開發。
日本放送協會（NHK）報導，日本最新主力火箭H3一號機今年3月7日從鹿兒島縣種子島太空中心發射升空後，因為第2節火箭引擎無法點火宣告發射失敗，並失去上面搭載的地球觀測衛星「大地3號」（Daichi3）。
JAXA今天在一場會議上說明將查明發射失敗原因同時，談到預訂由H3二號機搭載研發中的「大地4號」時說，考量到政策影響及對相關領域影響，失去大地4號的風險將非常巨大。
文部科學省在這場會中決定變更原先計畫，將不會在H3二號機上搭載大地4號，改為搭載用來確認人造衛星被投入軌道性能的測量機器等。
對於文部科學省的決定，會中委員多表肯定，認為「即使推遲一年兩年，還是要確保安全發射較好」，或是「我們對此方向無異議」。
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