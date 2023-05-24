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空懸近5月 北京駐美大使謝鋒履新

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
新任北京駐美大使謝鋒23日上午從上海出發，於美東時間23日下午抵達華盛頓就任。圖／中新社
新任北京駐美大使謝鋒23日上午從上海出發，於美東時間23日下午抵達華盛頓就任。圖／中新社

延宕多時的北京駐美大使懸缺傳出新進展。綜合外電和港媒報導，大陸副外長謝鋒廿三日中午從上海搭機赴美，這意味自秦剛一月初離任駐美大使返陸接任外長後，近五個月的北京駐美大使懸缺終有著落。不過，國際關係學者指出，美中關係能否「回升」，還有待觀察。

美國新聞網站POLITICO昨援引兩位匿名消息人士披露謝鋒將抵美的訊息，報導解讀，這表明北京希望減少雙邊的爭執。香港「星島頭條網」則報導，謝鋒從上海起飛，將於當地時間廿三日下午抵達紐約甘迺迪國際機場。

大陸外交部發言人毛寧昨在例行記者會尚未證實謝鋒赴美，僅表示大陸重視中美關係，建議關注網站更新。

至昨晚截稿前，大陸駐美使館官網的大使欄位仍是秦剛，謝鋒也仍列名大陸外交部副部長。

謝鋒若抵美履新，將是時隔近五月大陸派出新任駐美大使，創下一九七九年雙邊關係正常化以來最久的懸缺紀錄。

就近期美中互動增加，政治大學外交系主任盧業中分析，權力分布使得美中競爭關係仍會比較凸顯，不過美中互動常具「事在人為」的可能性，以此來看，最近恢復互動可對美中關係達到「部分止跌」效果，至於能否「回升」，還有待觀察。例如大陸商務部長王文濤赴美涉及多少實質議題？美方對大陸制裁有沒有放寬？

公開資料顯示，謝鋒現年五十九歲，曾任大陸駐美大使館公使、外交部美大司司長、駐印尼大使及駐港特派員。他在四月初會見福特汽車高層時就中美關係指出，當務之急是維護好「一個中國」原則這一政治基礎。

北京 美中關係

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