路透社：德中政府磋商前 柏林無法提交對華戰略

路透社引述政府圈消息報導說，國家安全戰略將於6月14日才能提交內閣。而屆時距離德中政府磋商僅有六天，德國政府無法在如此短的時間內提交對華戰略。

報導稱，德國聯合執政的社民黨、綠黨和自民黨約定，將在國家安全戰略出台之後，才會制定對華戰略。目前，國家安全戰略尚未澄清的內容包括軍火出口以及在駭客攻擊後反擊的可能性。

三黨聯合政府的安全戰略一再推遲。3月中旬還稱預計3月底完成。然而，之後聯邦政府又必須與各聯邦州就災害防範事宜進行談判，因為這是各州事務。政府圈中消息稱，如今各方立場相互接近。

所謂安全戰略，一方面是指聯邦政府在俄羅斯入侵烏克蘭戰爭後對於世界局勢的看法，另一方面是描述德國將在哪些領域有所參與。至於在總理府設立國家安全理事會的想法，則再次被放棄。

特別在對華立場上，三黨聯合政府預計將出現緊張的情況。總理府與綠黨的外交部、經濟部對此一直有不同的設想。因此，在制定對華戰略文件時，預計也將再次出現為期數月的延遲。

（路透社）

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