與美國簽訂防務協議 巴布亞紐幾內亞稱不會被用作發動戰爭的基地

本周一(5月22日)，美國和巴布亞紐幾內亞簽署了一項安全協議，內容包括允許美國軍隊進入巴布亞新幾內的水域和港口。美國國務卿布林肯在簽字儀式上表示，這項《防務合作協議》（The Defense Cooperation Agreement）將增強巴布亞紐幾內亞國防軍提供人道主義援助和救災的能力，也將促使巴美兩國軍隊更多地展開共同訓練。布林肯還表示，美國將全面深化與巴新的伙伴關係。他預計與美國企業的合作將為該國帶來數百億美元的新投資。

巴布亞紐幾內亞總理詹姆斯·馬拉佩（James Marape）此前向媒體表示，隨著該防務協議的簽署，美國將在今後十年裡增加在該國的軍事存在。

與美國簽署新的安全協議之舉周一當天引發巴布亞紐幾內亞大學生抗議。他們擔心，該協議可能使巴新卷入美中之間的戰略競爭。中國一直是巴布亞紐幾內亞主要的基礎設施投資者。

周一晚間，馬拉佩在與布林肯共同舉行的新聞發布會上表示，「沒有後什麼好擔心的」，該協議更新了與美國現有的軍事關係，「與中國沒有任何關係」。他說，「我們與中國政府保持著健康的關係，他們是一個重要的貿易伙伴。」

馬拉佩還向FM100廣播電台表示，巴布亞紐幾內亞不會被用作「發動戰爭」的基地，其中一項特別條款指出，「與美國的伙伴關係不會被利用於從巴布亞紐幾內亞發動進攻性軍事行動。」此外，馬拉佩說，該協議不是一個條約，不需要議會批准。他將在本周四公布協議全文，供公眾監督。

人口僅900萬的巴布亞紐幾內亞位於連接美國和盟國澳大利亞的重要海上通道和國際海底電纜附近，自然資源豐富，但大多未被開發，軍力也較為薄弱。

拜登無法出行 親自給巴新總理打電話

美國總統拜登原計劃訪問巴布亞紐幾內亞，並出席在該國首都莫爾茲比港舉行的美國太平洋島嶼論壇會議，但卻因美國國內債務上限談判而臨時取消了出訪，改由國務卿布林肯參加。不過，拜登親自給馬拉佩的手機打了電話，表達了歉意，並邀請馬拉佩參加9月在華盛頓舉行的美國-太平洋島嶼峰會。

去年，北京與太平洋島國所羅門群島簽署了一項安全協議，引發澳洲、紐西蘭和美國的擔憂。加之圍繞台灣問題的緊張局勢，美國及其盟國試圖阻止更多太平洋島國與中國建立安全關係。

北京：警惕地緣政治博弈

對於美國和巴布亞紐幾內亞簽署的防務協議，澳洲國防部長理查德·馬爾斯（Richard Marles）表示歡迎。中國外交部發言人毛寧周一在例行記者會上表示，中方對有關各方同巴新等太平洋島國開展正常交往和平等互利合作不持異議，需要警惕的是以合作之名搞地緣政治博弈，同時我們也認為，任何合作都不應當針對第三方。

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