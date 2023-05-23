各國籲列管AI自主武器 學者：缺互信難溝通

AI技術高速發展，也陸續應用於軍事裝備上，未來能夠自主辨識敵人的機器人將充斥戰場？該技術又被稱為「自主武器系統」（LAWS），包括美、歐、非多國都表明，國際應立法管制或禁止LAWS。但學者擔憂，隨著地緣政治風險上升，國際之間恐缺乏信任，無法好好坐下來討論具體措施。

殺人機器人？

《半島電視台》報導以「人類正站在武器新紀元的邊緣」開頭說，有鑑於AI技術的高速發展，目前搭載於武器的軟體已能在測試中，辨識敵我陣營的分別，並決定是否擊殺該名目標。隨著國際地緣關係愈發緊張，戰爭風險不斷升高，而AI技術恐將戰爭推向前所未有的境界。

將自動辨識與軍備結合在一起的技術稱為「自主武器系統」（lethal autonomous weapons systems，又簡稱為LAWS），包括美國、中國與俄羅斯、北韓與印度等國，都投入大量資金在研究相關的軍事科技。

如何問責爭議大

澳洲新南威爾士大學AI專家瓦許表示，一旦戰爭雙方都使用LAWS，複雜的電腦判讀、不確定因素與環境，恐怕會導致一連串連鎖事件，導致戰事不斷升級。

另有專家指出，「如果LAWS誤傷平民，責任該如何歸屬？」、「未來這些武器該如何問責？」都存在許多爭論空間。

但瓦許也強調，雖然LAWS具有危險性，但不代表研究人員不該繼續投入研究自動辨識，因為該技術在其他領域還是能夠帶來許多益處，如汽車可以自動迴避行人，大幅減少交通事故。

各國難信任彼此

今年2月，非政府組織FUNPADEM與哥斯大黎加政府共同舉辦區域會議，會中超過30國都強調「自主武器系統」的危險性，並呼籲全球應協力訂定共同的國際規範。

然而，瓦許指出，雖然表面上各國都願意立法管制自主武器系統，甚至歐洲、非洲都曾支持訂定監管制度，但談判最重要的關鍵要素「信任」卻在其中付之闕如。他說，在地緣政治局勢日漸緊張的狀況下，各國都無法完全相信對方的官方聲明。

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