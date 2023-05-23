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蘇丹內戰暫時停火 進行補給與救援

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
蘇丹內戰近日因停火協定暫時告一段落，但未來能否順利談判仍未可知。（Photo on Wikimedia Commons）
蘇丹內戰近日因停火協定暫時告一段落，但未來能否順利談判仍未可知。（Photo on Wikimedia Commons）

蘇丹內戰展開1周停火，但未來是否開戰仍是未知數！蘇丹政府與快速反應部隊22日達成停火協議，讓雙方進行人道援助與物資補給，讓蘇丹自4月15日爆發以來的內戰戰火暫歇。蘇丹因為軍方與武裝勢力談判不攏爆發內戰，至今已造成110萬人流離失所，引發聯合國高度關切。

終於真正停火

根據《半島電視台》報導，蘇丹軍政府與快速反應部隊22日在美國與沙烏地阿拉伯的協調下，決議停火一周，軍方也停止了對首都喀土木周圍叛軍的轟炸。聯合國蘇丹特使伯斯對此表示歡迎，但同時警告雙方一定要遵守停火協議，不能有偷襲的行為。

蘇丹內戰自4月初爆發以來，軍政府與快速反應部隊也有多次協議停火，但大多都很快遭到撕毀，因此各界都對於此次停火協定相當關注。雖有民眾指控軍方停火協議頒布後，仍繼續用戰機轟炸快速反應部隊的地面部隊，但目前軍事行動大多已全面停止。

蘇丹人道危機隱憂

蘇丹因軍政府與快速反應部隊在軍隊合併與民主化轉型上出現分歧，雙方協商不成而爆發內戰，至今已造成110萬人流離失所、25萬人逃往周邊國家。蘇丹在獨裁者阿巴希爾2019年遭到推翻後，就陷入軍政府執政、動亂頻傳的狀況，原定要舉行民主選舉也被軍政府一延再延。

法蘭西24》提到，目前已至少有1千人在內戰中死亡，而蘇丹本就缺乏糧食、基礎設施與乾淨水源下，也讓外界擔心境內民眾的人道危機恐加劇，聯合國估計，至少一半的蘇丹民眾需要人道援助。

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