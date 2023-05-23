中印摩擦：傳北京欲在爭議邊界再設緩衝區

中國與印度上月就邊界軍事對峙，舉行了第18輪軍長級會議。印度《電訊報》（The Telegraph）週一（5月22日）引述情報部門消息獨家報導，中方在會議中要求在印度宣稱的邊界線內，建立一個15至20公裡的緩衝區，作為雙方不再交戰脫離接觸（Disengagement）的前提條件。

該報引述「印藏邊境警察部隊」（ITBP）的情報官員消息稱，中方希望在拉達克（Ladakh）東部地區的德普桑平原（Depsang）上、印度宣稱的邊界線內設立緩衝區，「在談判中，印度拒絕了此一要求，同意設立3到4公裡的緩衝區，但中國拒絕讓步」。

一名印度國防部官員向該報表示，印度拒絕了中國「不公正」要求，正在進行談判以解決對峙問題。

該名ITBP官員向印度《電訊報》透露，中方在第18輪軍長級會議提出要求後，又在之後的低級別軍事會議中重申要求。該名匿名官員表示：「中國軍隊已經在印度宣稱的防線內盤踞了18公裡，現在又想要一個15至20公裡的緩衝區。很明顯，他們正在積極努力地沿著該地區的實際控制線，試圖建立一個新的現狀。」

拉達克為中國與印度存有主權爭議的敏感地區。2019年，印度將克什米爾地區內的拉達克地區劃為中央直轄區，引發中國強烈不滿；2020年，中印在拉達克周遭的加勒萬河谷，爆發半世紀以來最嚴重的邊境衝突，軍事對峙至今未能完全緩解，雙方為此舉辦多輪軍長級會議談判。

印度《電訊報》指出，位於拉達克東部的德普桑平原，是2020年中印邊境衝突以來，唯一一個雙方沒有脫離接觸的摩擦地帶。

印度國內不滿聲音

一名印度陸軍官員表示，中國軍隊要求建立15至20公裡緩衝區的「非法」要求，永遠不會被接受；一名前中將則批評，印度在處理中國對拉達克的入侵時，採取「雙重標準」，損害了該國的主權和領土完整。他說：「莫迪政府迄今為止一直否認中國對拉達克的任何入侵，同時又心甘情願地接受中國軍隊的條件，從陣地上撤退，在印度境內建立緩衝區。」

另一名退役少將表示： 「政府已經屈服了，同意了緩衝區，把更多的領土交給了中國人；現在他們（中國人）想在德普桑平原得到更多。」

對此，印度國防部稱，中印邊境的緩衝區「是暫時的，印度沒有放棄對這些地區的權利」。

根據該報導，印度安全警察部隊（IPS）一名官員今年初提交的研究報告指出，中印近年爆發邊境衝突以來，印度失去了在拉達克東部65個巡邏點中的26個。

除了軍方出現不滿聲音，亦有印度國會議員為此批評莫迪政府。《印度教徒報》（The Hindu）報導，消息見報後，印度國會議員拉梅什（Jairam Ramesh）表示，他對德普桑平原的邊境爭議感到擔憂。他透過聲明表示：「現在我們了解到，在侵入我們合法邊界18公裡之後，中國人非但沒有撤退，反而要求在印度領土內再開闢15到20公裡的『緩衝區』。」

拉梅什批評，印度總理莫迪對中國談判的姿態，極大地削弱了印度的談判地位，「莫迪政府在過去3年未能恢復現狀就已經夠糟糕的了，讓它惡化更是不可原諒」。

至截稿前，中國與印度官方並未就該報導內容做出公開回應。

中印摩擦不斷

除了德普桑平原的邊境摩擦，擔任二十國集團（G20）輪值主席的印度，本週於爭議的克什米爾地區舉辦G20旅遊會議，引發中國和巴基斯坦譴責及杯葛。

中國外交部發言人汪文斌上週已表態：「中方堅決反對在領土爭議地區舉辦任何形式的G20會議，也不會出席這種會議。」

G20旅遊會議於22日開幕，路透社報導，有數百人當日在巴基斯坦控制的克什米爾地區舉行集會表達抗議。印度警方表示，已在當地加強安保工作，「以避免在G20會議期間發生任何恐怖襲擊的機會」。

巴基斯坦外交部長札達裡（Bilawal Bhutto Zardari）則批評，印度在有爭議的地區舉辦G20會議是「非法的」，指控印度是為了對爭議地區的控制尋求合法性，「濫用其G20主席地位」。

印度外交部並沒有對路透社的置評請求作出回應。

（《電訊報》、《印度教徒報》、路透社等）

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