涉及多國共7000名士兵！ 北約在巴爾幹地區舉行聯合軍演

北約成員國以及其他非成員國軍隊22日在巴爾幹地區的阿爾巴尼亞共和國（Albania）及周邊國家展開聯合軍事演習。

美聯社報導，這次為期2周的快速反應演習「Immediate Response 23」是多國聯合軍演「Defender Europe 23」共3場演習中的第2階段，其中涉及約2800名美軍和來自保加利亞、克羅埃西亞、希臘和土耳其等其他國家共7000 名士兵。

「Defender Europe 23」旨在建立美國與北約盟國和合作夥伴之間的戰備狀態和互通性，同時展示美軍向歐洲快速部署部隊和裝備的能力，聲明中強調「這種對盟友的承諾將保證阻止那些威脅歐洲和平的人」。

阿爾巴尼亞總統貝加伊（Bajram Begaj）表示「我國將致力履行使命，除了成為巴爾幹地區的穩定力量外，還將持續向周遭更廣大的地區傳遞安全信號」。

阿爾巴尼亞2021年首度主辦「Defender Europe 23」聯合軍演，是二戰以來首次在西巴爾幹地區舉行的此類大規模軍事演習，至於尚未加入北約、但將加入歐盟列入主要優先事項的科索沃亦正舉行一些軍事演習。