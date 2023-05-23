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希臘執政黨勝選 市場按讚

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
希臘總理米佐塔基斯在國會大選獲得強力支持，該國可望重奪13年前失去的投資等級評等。 （路透）
希臘總理米佐塔基斯在國會大選獲得強力支持，該國可望重奪13年前失去的投資等級評等。 （路透）

希臘親市場的總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）在周末的國會大選獲得強力支持，該國可望因而重奪13年前失去的投資級評等，激勵股債市雙雙飆升。

雅典證交所綜合指數22日盤中衝上近十年高點，銀行股指數一度大漲16%。希臘10年期公債殖利率也大跌19個基點至3.83%，與歐洲債市指標德國公債的殖利率利差縮小至140個基點，為2021年下半以來首見；公債殖利率和價格呈反向走勢。

根據開票結果，米佐塔基斯率領的「新民主黨」囊括近41%選票，遠高於在野黨「激進左派聯盟」的20%。但55歲的米佐塔基斯已表明心意；為了以強有力政府之姿，擺脫在「不確定的」國會中討價還價，他暗示需要於一個月內再次大選。

儘管執政黨未能一次就取得國會多數，分析師相信下個月的二輪投票，新民主黨將勝出，得以一黨執政。

目前穆迪給予希臘債信「Ba3」的垃圾評等，穆迪稱選舉結果對債信有正面影響。該國進行經濟轉型，國內生產毛額（GDP）回到接近2010年之時。不只如此，失業率也從28%的高點腰斬，去年債務占GDP比率的降幅超越所有歐洲國家。

Teneo Intelligence共同總裁皮利柯說：「投票結果使希臘極有希望獲得投資評等，（時間點）也許是年底之前。儘管投資人已大致計入升評消息，這仍將是重要時刻，可消除2010年底至今的惡名。」

希臘 投票 指數

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