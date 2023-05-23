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泰國政治逆風 攪亂經濟

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電

儘管泰國在野陣營在14日國會眾議院大選中獲勝，但泰國股、匯市至今表現卻未受激勵。瑞銀（UBS）全球財富管理部門地區投資長泰伊表示，泰國的觀光潛力使外界樂觀看待該國，但政治逆風因素可能仍是泰國經濟的一大變數。

泰國14日舉行國會眾議院大選，兩大在野黨「前進黨」和「為泰黨」意外擊敗執政近十年的對手帕拉育。但泰國總理是500位眾議員及250參議員共同票選，因此前進黨若要籌組聯合政府、選出新總理，還須取得軍政府認命的參議員的支持。泰伊表示，泰國的選舉是潛在變數。

金融市場的表現也充分反映出這些疑慮。泰銖15日盤中勁升，觸及今年2月來最高水準；泰國SET指數起初上揚，最後回吐稍早的漲幅。事實上，泰國股市是東南亞今年來表現最差者。SET指數今年來共跌9.22%，在整個亞太地區指數中跌最深。相較下，FactSet資料顯示，馬來西亞大盤指數同期跌約4.5%，印尼雅加達綜合指數則跌2.2%。

泰伊接受CNBC專訪時說，泰國是中國大陸重啟國境和陸客預料回升的最大受惠者，但迄今為止赴泰國的陸客相當有限。他認為泰國也須再投資基礎建設並加快重建速度。他說，泰國計劃在東部海岸擴大基礎建設，包括興建新港口和機場，但目前尚未實現，而這與政治大有關係。他認為泰國必須搞定政治議題。

Aira證券公司駐曼谷分析師納隆達克說：「泰國股市短期仍將面臨賣壓，受在野黨籌組新政府的不確定性影響，且市場對前進黨提出的迫切政策感到憂心，例如提高最低工資，這將對市場造成負面影響。」

泰國 指數 議員

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