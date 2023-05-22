希臘大選執政黨大勝 外媒：經濟表現亮眼、年輕人投票率低是關鍵

希臘21日舉行國會大選，執政的保守派新民主黨（New Democracy）以40.8%得票率大勝，但不足以獨立組閣。法新社指出，代表該黨的希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）可能會在一個月內發起第二輪投票，尋求獨立組閣，選舉日期可能落在6月25日或7月2日。

●執政黨大勝在野黨逾20個百分點 一個月內可能再次選舉

綜合外媒報導，這次大選投票率近61%，99.55%選票已完成計票，米佐塔基斯的新民主黨以40.79%得票率遙遙領先，是該黨自2007年來最好的大選成績；2015年到2019年間執政、前總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）的激進左派聯盟（Syriza）遭到迎頭痛擊，得票率僅20.07%；第三則是希臘社會運動黨（Pasok），得票率11.46%。

新民主黨在國會300席中拿下146席，距離過半仍差5席。米佐塔基斯21日說希臘「需要強而有力的政府」，暗示他無意組成聯合政府，可能會在一個月內舉行第二次大選。

●鐵路意外未挫執政黨 經濟表現是關鍵

希臘2月發生史上最嚴重的鐵路意外，火車對撞造成57人罹難，引發民眾群情激憤，質疑政府長期忽視鐵路交通安全，全國各地爆發示威遊行，時任交通部長卡拉曼里斯（Kostas Karamanlis）在意外發生數小時後遞出辭呈，米佐塔基斯也出面為希臘鐵路營運不善道歉。各界本以為鐵路意外將對執政黨造成重擊，但結果顯示卡拉曼里斯仍獲保守派選民支持，再次當選。

法新社報導，執政黨大勝可歸功於經濟表現。新冠疫情重創希臘觀光產業，曾任麥肯錫顧問、現年55歲的希臘總理米佐塔基斯帶領希臘度過疫情難關，讓希臘2022年的經濟成長率來到5.9%。此外，希臘失業率以及通膨率逐漸下降，2023年的經濟成長率預計為歐盟平均值的2倍，相比十多年前的債務危機，希臘的經濟狀況已有顯著好轉。

●年輕人藉示威遊行、社群平台宣洩不滿 未出門投票

這次希臘選舉預計有近44萬首投族，最年輕的僅16歲。希臘年輕人高失業率、高房價問題仍待解決，選前各界大多以為年輕選民會把票投給矢言漲薪的齊普拉斯的左派政黨，結果顯示17至24歲的年輕選民三分之一支持米佐塔基斯的新民主黨。

希臘德謨克利特大學教授佐戈普洛斯 （George Tzogopoulos）接受半島電視台訪問指出，希臘年輕人普遍不滿國內整體政治狀況，但沒有出門投票，而是選擇透過示威及社群平台表達憤怒，這是新民主黨這次大勝的原因之一。