中國大陸和巴基斯坦帶頭反對 台灣確定被WHA拒於門外

路透報導，儘管台灣聲稱外界日益支持他們參加世界衛生組織舉辦的世界衛生大會（WHA），但世衛22日決定，不邀請台灣參加21日至30日在瑞士日內瓦舉辦的WHA。

中國大陸和巴基斯坦呼籲世衛成員國不要讓台灣與會，但台灣友邦史瓦帝尼和馬紹爾群島表達支持台灣參與。

【中央社／日內瓦22日專電】

世衛大會（WHA）今早討論台灣參與案是否列入議程，在中國與巴基斯坦對上台灣友邦史瓦帝尼與馬紹爾群島的2對2出席代表辯論後，此動議案未被排入本屆大會議程。

第76屆世界衛生大會自21至30日在日內瓦召開，今天上午大會討論各項臨時動議是否列入議程討論，其中包括友邦提案要求讓台灣以觀察員身分參與WHA。

台灣參與案由正反雙方各2位代表辯論。首先發言的中國常駐日內瓦大使陳旭表示，中國堅持拒絕將台灣參與案納入議程，並強調世上只有一個中國，而中華人民共和國代表所有的中國領土，台灣是不可分割的一部分。

他還說，民進黨政權主張台灣無法參與世衛組織（WHO）將會傷害台灣人民，包括與全球防疫產生落差，但在「一中原則」下，台灣醫療專家能夠參加WHO的技術性討論並獲得疫情資訊，「他們真正的理由是想在國際上創造兩個中國」。

巴基斯坦駐日內瓦副代表馬帝（Z. Mehdi）表達支持中國立場，認同中國對維護主權完整的努力，他的發言幾乎重述中國代表所言，包括台灣可參與技術性領域和分享疫情資訊等。

台灣邦交國史瓦帝尼（Eswatini）衛生部長恩蔻希（Lizzie Nkosi）在去年的世衛大會代表挺台方辯論，今天她再次發聲。

恩蔻希表示，台灣先前曾以觀察員身分參與WHA，並作出貢獻，但2017年起因為政治因素被阻擋。她強調WHA致力於疫情後的規範討論，不應排除任何人，尤其是台灣2300萬人成功團結克服疫情，為世界立下典範。

另一友邦、馬紹爾群島健康部長貝將（Joe Bejang）也為台灣辯護，他表示會員國應尊重WHO憲章，包括所有人不分種族、宗教和社會經濟條件而受歧視，台灣人民也有此權利。

貝將提到昨天大會上青年倡議者呼籲WHO落實對健康的承諾，達成全民均健（Health for all）目標，「沒有台灣的參與，這個組織永遠無法達成全球18億年輕人的這項期待」。

最後，大會主席宣布，依總務委員會提出的建議，決定不將「邀請台灣以觀察員身分出席大會」一案納入本年度WHA議程。

台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉評論，今年WHA儘管場外活動和各國會前支持踴躍，但場內的地緣政治交鋒卻相對冷卻，友邦國家在前述辯論發言多聚焦在呼籲全球回到WHO憲章訂定的初衷等，未重申去年大會的突破性論述。

去年美國代表全程盯著史瓦帝尼的恩蔻希發言，反駁中國對聯合國2758號決議的曲解。恩蔻希主張，這項決議僅處理「中國代表權」，並未允許中國代表台灣，也沒有定位台灣是中國的一部分，且台灣參與WHA不代表該組織對台灣主權議題的表態。

此外，去年恩蔻希也強力批評，2005年中國與WHO簽署的諒解備忘錄，給了中國不合理的否決權，使中國得以單方面決定台灣能否出席WHA或參與其他WHO事務。