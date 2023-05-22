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美國前情報官：中共擴編海軍 侵台風險大增

聯合報／ 國際中心／綜合報導

中央社廿一日報導，前美國海軍太平洋艦隊情報與資訊作戰主管法奈爾（James Fanell）近日在美國海軍刊物撰文警告，中國大陸解放軍海軍去年出現「令人擔憂的擴編」，除多達十艘軍艦與潛艦下水服役，並增加跨軍種協同演練，顯示北京侵台可能性愈來愈大。

法奈爾退役前，負責美國海軍印太地區工作達卅年，他近日在美國海軍研究院刊物「學報」（Proceedings）五月號撰文，細數中共海軍去年各種不尋常的擴編行動，包括擴增突破第一島鏈的遠航任務，並增加與其他軍種「劍指台灣」的協同作戰。

法奈爾秀出衛星空照圖舉例，上海江南長興造船廠正積極打造各式船隻，其中包括福建艦航母，美國海軍部長戴杜羅曾坦言，該造船廠比美國全部七個海軍造船廠加起來還大。

法奈爾說，大陸去年有多達十艘軍艦與潛艦下水服役，包括一艘０７５型兩棲攻擊艦，三艘０５５型飛彈驅逐艦，四艘０５２Ｄ型飛彈驅逐艦，一艘０５４Ａ飛彈護衛艦，一艘０３９Ｃ攻擊潛艦。從其海軍計畫觀察，今年下水服役的艦艇總噸位數，將比去年更多。

法奈爾還說，大陸一直在遼寧省葫蘆島的渤海造船廠打造新廠房，新廠房足以同時製造四至五艘核潛艦。

法奈爾坦言，根據他觀察大陸海軍去年的生產與活動情形，若習近平詢問共軍是否已做好攻台準備，「可能很快會得到肯定答覆」。

海軍 美國 潛艦

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