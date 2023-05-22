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希拉蕊柯林頓：北京侵台野心 受挫於俄烏戰
美國前國務卿、二○一六年民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓，廿日接受英國金融時報周末版專訪時表示，俄烏戰爭使北京入侵台灣的野心「受挫」。
希拉蕊並示警，美國前總統川普若明年當選總統，恐意味著「美國民主和烏克蘭的終結」。
至於俄羅斯總統普亭，希拉蕊形容他是「複雜、自視為救世主與自戀的獨裁者」，川普二○二○年若連任總統，將使美國「退出北約組織（ＮＡＴＯ）」。
希拉蕊認為，川普當年落選後，普亭研判自己必須對烏克蘭採取行動，結果卻絕對打錯了算盤。由於普亭竟無法快速占領烏克蘭，中國大陸國家主席習近平正重新評估對台灣的策略。
希拉蕊說，她原先以為習近平在鞏固黨內權力後，將在三至四年內對台採取行動，但「我想烏克蘭的確使他延後（侵台）計畫」，也就是俄烏情勢的發展，對大陸領導高層造成重大影響。
希拉蕊還說，她不認為川普將贏得明年的總統大選。但萬一他當選，將是美國民主及烏克蘭的終結。她指稱，川普「非常迷戀獨裁者」，他在戰略上對北京無能為力，另在北約議題上，也「顯然會朝著普亭要他做的方向去做」。
希拉蕊坦言，美國選民完全有權考慮拜登已高齡八十歲的問題。但她引用拜登常說的一句話：「別把他跟全能的上帝做比較，把他跟其他人選做比較。」
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