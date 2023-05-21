快訊

池底千萬粒文蛤「無一倖存」全開嘴死亡 養蛤業者心淌血：逾30年最慘

直播／吳子嘉指「靠疫苗A一億美元」 陳時中提告求償1000萬

5億高中生案／檢5小時訊問請回 配偶遭問「你愛他嗎？」不發一語

美債違約倒計時 葉倫：6月1日是最後期限

聯合報／ 編譯陳曉慈／即時報導
美國財長葉倫。路透
美國財長葉倫。路透

美國財長葉倫21日在美國國家廣播公司（NBC）「與媒體有約」（Meet the Press）節目表示，6月1日將是美國提高舉債上限的「最後期限」。針對美國總統拜登先前表示「可能援引從未啟用過的憲法第14條修正案繞過國會，直接提高債務上限」，葉倫則認為這項辦法可能不適用當前情況。

葉倫說：「我在上一份寫予國會的信中已指出，我們將付不出6月初到期的債款，且很可能早至6月1日就無力償還。我將持續向國會稟報最新評估狀況，但目前為止評估都沒變。所以我想，那可能就是最後期限了」。

當被問及國庫存款是否可能撐至6月15日，葉倫說：「稅收與支出之間向來充滿不確定性，因此要斷言這事十分困難，但我估計，國庫撐到6月15日的可能性極低」。

葉倫表示，若國會沒能在國庫全空而被迫違約之前，通過提高目前美債31.4兆美元（約台幣96.1兆元）上限，那麼當局在支付公務員薪水上將面臨困難的抉擇。

拜登近來積極與共和黨人就舉債上限問題談判。拜登21日稱共和黨提出的條件「令人無法接受」，但表示願意刪減政府開支、調整稅收，換取雙方達成共識。拜登還說，他將在21日搭乘空軍一號座機、從日本廣島返美途中，與共和黨籍的眾院議長麥卡錫通話談判。

拜登在日本時曾向記者表示，他相信自己有權援引美國憲法第14條修正案、繞過國會提高債務上限。但這條憲法過去從未被援引，拜登也承認不確定是否有足夠時間使用與行動。對此，葉倫認為「考慮到該條款的不確定性以及所剩不多的時間」，憲法第14條修正案「看起來不適用於當前情況」。

根據美國在台協會，美國憲法第14修正案第4款明訂，「對於法律批准的合眾國公共債務，包括因支付平定作亂或反叛有功人員的年金和獎金而產生的債務，其效力不得有所懷疑」。

美國在台協會 拜登 葉倫

延伸閱讀

拜登：盟國有共識 若陸片面對台行動將有所回應

美國債務上限僵局 拜登稱難以接受共和黨要求

拜登：G7達成共識 無意與中國脫鉤但將去風險化

拜登：美國與北京的關係將會「很快解凍」

相關新聞

全球平均智商「台灣排第2」！這一國意外被數據嚇傻 要教育單位通盤檢討

「世界人口綜述」組織2023年數據指菲律賓人平均智商為81.64，低於全球均值，引發討論。對此，衛生部表示，營養不良是智...

封鎖超過3年 日東京羽田機場7月重啟第二航廈國際線

日本NHK報導，日本東京羽田機場第二航廈國際線因疫情關閉超過三年，由於現在邊境管制措施大幅鬆綁，導致需求提升，日本將在今...

為奧運異地訓練 烏水上芭蕾姊妹花痛捨家鄉親人

烏克蘭水上芭蕾名將弗拉季斯拉娃（Vladyslava Aleksiiva）和瑪莉娜（Maryna Aleksiiva）離...

中以國安風險封殺美光 報復美晶片戰開第1槍

中國國家互聯網信息辦公室21日宣布，審查發現美國美光(Micron)公司產品存在較嚴重網路安全問題隱憂，對中國關鍵資訊基...

土國決選 厄多安有望再執政 勝出可掌權到2028

土耳其再過一周將進行歷史性的總統大選決選，現任總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）是獲勝的大熱門。他以...

嗆普亭卻留住一命 瓦格納老闆的矛盾護身符

傭兵組織瓦格納集團（Wagner）創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）為俄羅斯總統普亭密友，5月公然嗆聲俄國國防部長蕭依古、俄軍參謀總長，甚至普亭，威脅若不立即獲得彈藥補給就要撤出已淪為「絞肉機」的烏東城市巴赫姆特。兩天後普里格津改口稱已獲得補充彈藥，20日更傳出瓦格納集團已攻下巴赫姆特，獲普亭恭賀。為何普亭一直容忍普里格津「砲打莫斯科」的舉動？在俄國的軍事及情報階層中，瓦格納究竟處於什麼地位？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦