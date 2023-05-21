WHA排除我國 民團特舉辦平行論壇

日內瓦將召開WHA大會，台灣仍被排除在外。對此，台灣數位外交協會理事長郭家佑21日於論壇表示，協會將於WHA大會邀請行政院長陳建仁、中研院士翁啟惠進行平行論壇，於大會同時談論台灣在新冠肺炎的經驗。台大全球公衛學程助理教授李柏翰指出，除了加入國際衛組織之外，政府也應思考更多元加入國際組織的管道。

台灣能出力

李柏翰說，SARS與新冠肺炎疫情成為全球傳染病防治防制改革的契機，台灣在疫情中都展現出強韌的醫療實力，但仍遭到國際組織的漠視。他認為，目前正好是《國際衛生條例》修訂與各國談判《大流行公約草案》的時刻，台灣應展握機會，爭取實質參與的行動。

他強調，這次記者會也是集思廣益，因為台灣不斷強調「Taiwan Can Help」，但更應具體指出，能提供什麼協助、協助的對象等，將醫療資源與研究與國際共享。

李柏翰也強調，除了國際衛生組織之外，目前跨國犯罪、氣候問題與糧食安全都是國際的重要議題，更應多方面嘗試爭取國際空間。

應可分享防疫經驗

目前愈來愈多國際學生到台灣學習公衛知識，尤其是台灣的健保制度與防疫成果，更引起國際關注。郭家佑說，為了展現公民外交的靈活性，突破國際政治的藩籬，協會本次也於WHA大會同時舉辦「平行論壇」，邀請重量級公衛學者進行演講，讓台灣能透過官方與民間的協作，爭取國際發聲空間。

台灣數位外交協會理事指出，陳建仁將分享台灣成功控制新冠疫情的方式，並將防疫經驗帶給國際；翁啟惠則會就「廣效疫苗」在新冠疫情的作用，儘管新冠疫情已經進入尾聲，但未來恐怕會有全新的疫情，廣效疫苗研究的重要性仍不言而喻。

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