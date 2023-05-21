快訊

「質子治療之父」洪志宏罕病離世 遺孀：兩周內就無法記憶女兒名

新竹縣上演水豚君脫逃記！一隻要價20萬 飼主身分曝光：家還有羊駝

WHA排除我國 民團特舉辦平行論壇

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
台大全球公衛學程助理教授李柏翰（右）21日於「WHA台灣倡議經驗分享」記者會分享。（直播截圖）
台大全球公衛學程助理教授李柏翰（右）21日於「WHA台灣倡議經驗分享」記者會分享。（直播截圖）

日內瓦將召開WHA大會，台灣仍被排除在外。對此，台灣數位外交協會理事長郭家佑21日於論壇表示，協會將於WHA大會邀請行政院長陳建仁、中研院士翁啟惠進行平行論壇，於大會同時談論台灣在新冠肺炎的經驗。台大全球公衛學程助理教授李柏翰指出，除了加入國際衛組織之外，政府也應思考更多元加入國際組織的管道。

台灣能出力

李柏翰說，SARS與新冠肺炎疫情成為全球傳染病防治防制改革的契機，台灣在疫情中都展現出強韌的醫療實力，但仍遭到國際組織的漠視。他認為，目前正好是《國際衛生條例》修訂與各國談判《大流行公約草案》的時刻，台灣應展握機會，爭取實質參與的行動。

他強調，這次記者會也是集思廣益，因為台灣不斷強調「Taiwan Can Help」，但更應具體指出，能提供什麼協助、協助的對象等，將醫療資源與研究與國際共享。

李柏翰也強調，除了國際衛生組織之外，目前跨國犯罪、氣候問題與糧食安全都是國際的重要議題，更應多方面嘗試爭取國際空間。

應可分享防疫經驗

目前愈來愈多國際學生到台灣學習公衛知識，尤其是台灣的健保制度與防疫成果，更引起國際關注。郭家佑說，為了展現公民外交的靈活性，突破國際政治的藩籬，協會本次也於WHA大會同時舉辦「平行論壇」，邀請重量級公衛學者進行演講，讓台灣能透過官方與民間的協作，爭取國際發聲空間。

台灣數位外交協會理事指出，陳建仁將分享台灣成功控制新冠疫情的方式，並將防疫經驗帶給國際；翁啟惠則會就「廣效疫苗」在新冠疫情的作用，儘管新冠疫情已經進入尾聲，但未來恐怕會有全新的疫情，廣效疫苗研究的重要性仍不言而喻。

【更多精采內容，詳見

疫情 新冠肺炎 WHA 日內瓦

延伸閱讀

總統一年加四年施政規畫 陳建仁：全力朝目標邁進

屏東科學園區動土 老縣長蘇貞昌請陳建仁加快腳步

拜會陳建仁 特拉斯：非常支持台灣加入CPTPP

接見特拉斯 陳建仁：台灣面對打壓需要英國支持

相關新聞

土耳其總統決選將登場 厄多安有望勝出執政至2028

土耳其再過一週將進行歷史性的總統大選決選，現任總統厄多安是獲勝的大熱門。他以伊斯蘭教義為依歸掌權已達20年，如今可望將政...

後腦勺被揍濺血！台留學生在美遭無差別攻擊 求助外交部專線結果讓她失望

近日一名在美國留學的女學生發文控訴，在紐約公共圖書館被一名黑人女子攻擊，對方趁她從廁所出來時，突然動手打她的後腦，女學生的頭部撞到牆角血流不止。當圖書館保全趕來幫忙時，僅要求她和朋友冷靜，...

WHA排除我國 民團特舉辦平行論壇

日內瓦將召開WHA大會，台灣仍被排除在外。對此，台灣數位外交協會理事長郭家佑21日於論壇表示，協會將於WHA大會邀請行政院長陳建仁、中研院士翁啟惠進行平行論壇，於大會同時談論台灣在新冠肺炎的經驗…

南韓視察團抵日 將赴福島確認核廢水設備運作

有關日本計畫將「核廢水」排放入海，由南韓專家等人組成的視察團今天抵達日本，在5月26日前將赴福島確認多核種除去設備（AL...

譚德塞遭台灣人包圍 稱參與WHO與否由會員國決定

第76屆世界衛生大會今天舉辦傳統「為健康而走」遊行。WHO秘書長譚德塞被台灣民眾包圍，親切與台灣人合影、對話，但也表示台...

稱「俄烏戰爭凸顯軍事能力的重要」 巴紐將與美簽署國防協議

巴布亞紐幾內亞今天表示，巴布亞紐幾內亞將在與澳洲達成協議前先與美國簽署國防協議，儘管反對黨擔心此舉可能讓中國不安，但俄烏...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦