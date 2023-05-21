後腦勺被揍濺血！台留學生在美遭無差別攻擊 求助外交部專線結果讓她失望

近日一名在美國留學的女學生發文控訴，在紐約公共圖書館被一名黑人女子攻擊，對方趁她從廁所出來時，突然動手打她的後腦，女學生的頭部撞到牆角血流不止。當圖書館保全趕來幫忙時，僅要求她和朋友冷靜，甚至讓黑人女子離開現場，無助的女學生聯繫外交部的旅外國人急難救助電話，希望能獲得一些法律幫助，結果卻讓她失望。貼文曝光後，引發不少Dcard網友討論。

原PO發文表示，近日她從紐約公共圖書館（Stavros Niarchos Foundation Library）的廁所出來時，突然被一名戴口罩的黑人女子揍右腦勺，她的頭部撞到牆角，當場血流不止。原PO朋友見狀馬上攔住黑人女子，不讓她在警察抵達前離開圖書館，也請保全幫忙，沒想到保全疑似想息事寧人，「他們似乎是想要包庇對方，竟然是讓我朋友冷靜」，並讓攻擊原PO的黑人女子毫無障礙地離開圖書館。

@niksvalerie ❗️❗️If you see this woman in New York City please be careful❗️❗️ My friend and I went to the 5th floor bathroom of the New York City Library (Stavros Niarchos Foundation Library) on 5/17 at 7:15pm. While we were in the bathroom, a woman was silently staring at us from the corner of the bathroom . As we were leaving the restroom, she randomly hit my friend in the head so hard that my friend's head bled and caused my friend to mentally breakdown. A few security guards came over and called the police. When the woman came out of the bathroom, all the security guards did was tell her she wouldn’t be allowed back into the library. ❗️NOTHING FURTHER. ❗️ Then the woman tried to get on the elevator and leave the library. Unfortunately no one helped me stop her from leaving except me. The security guards continued to watch and tell me to calm down. They also kept saying that they had no right to do anything because of legal issues. The lady slowly left the library with no issue. I am extremely disappointed in the lack of effort shown by both NYPD and security of the NYC Public Library. #fyp ♬ original sound - Niks✨

「我覺得我被無差別攻擊，也感受到保全的種族歧視」，事後原PO被送到醫院治療，雖然身體無大礙，但心理創傷難以癒合，「我不知道為什麼她（黑人女子）要攻擊我，頭上傷口的疼痛跟看到滿手都是自己的鮮血，這會成為我一輩子的陰影，從來沒想到這種事情會發生在我畢業典禮的五天之前」。

事後原PO連繫外交部旅外國人急難救助電話，除了希望用自身經驗警惕在美國的台灣留學生，也希望能獲得一些法律幫助，但最後她只獲得一位「移民」律師的電話，「我對於自身生命安全感到擔心，更對外交部領事事務局感到失望」。

貼文一出掀起網路熱議，許多網友留言直呼誇張，「太扯了，美國真的都會發生這種荒謬的事，原PO妳還好嗎，希望妳可以順利的把攻擊妳的人抓出來，讓她受到應有的制裁」、「如果在國外被欺負，要怎麼保護自己？好可怕」、「早日康復！辛苦妳了，在國外遇到事情真的只能自保」。

也有人曾有類似經驗，「我有一個在美國認識的日本朋友，在路上也被不認識的人打到腦震盪，我被她嚇到一陣子不敢自己出門 ，她後來對美國失望就離開去德國了」、「在紐約真的要小心，我出地鐵的時候也被黑人男子推過，我朋友還罵他，真的自己小心，他們一窮二白根本沒差」、「跟老公旅遊選目的地完全不考慮美國，並不是刻板印象或沒去過在那邊亂跟風亂猜，而是十幾歲去過待了一個多月，的確是遇到好幾次歧視行為，只是沒到那麼激烈，當然美國地大很多地方治安也不錯，可是身為亞洲人，很難在哪裡長時間居住都沒遇過歧視，何況他們體型相對壯碩，還有隨處可見槍枝，一個不幸運就再見了，所以我還是先挑別的地方去吧」。