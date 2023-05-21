東亞緊張局勢升級 日本和平主義受挑戰

中國威脅引發日本國內「和平」、「備戰」討論！廣島G7峰會開始前，就有日本民眾上街抗議說「日本不要誤入軍事聯盟」。面對東亞局勢升溫，日本政府先前已經大規模提高軍事預算，支持者認為政府是在因應國際局勢；則反對者則痛批，日本重新擁抱軍國主義。

反戰情緒悄悄興起

《BBC》報導，面對中國的崛起與北韓的威脅，東亞地緣政治關係變得更加緊張，日本首相岸田文雄已經著手進行幾十年來最大的軍事預算，擴張國防實力。然而，該政策並沒有受到所有日本民眾的擁戴。

日本社會面臨到高齡化、少子化與經濟疲弱等眾多議題，有民眾認為，日本每一次軍事化行動，都是與過去擁抱的和平主義愈走愈遠，更質問岸田文雄說，「目前世界在處於動盪，首相開始談論軍事預算，這意味著日本要發動戰爭嗎？」

和平主義難持續

日本在二戰投降之後，在美國的要求下訂定憲法的和平原則，規定「日本放棄與他國以軍事手段解決爭端的權力」，所以日本長年都是以非正式軍隊的「自衛隊」培養國防實力，且只能進行自我防衛，更不得購入進攻性武器。

但面對地緣政治的衝擊，日本政府在前首相安倍晉三任內通過修法，使得日本自衛隊得以在盟友遭到攻擊時以「集體自衛權」名義介入衝突，引發不小爭論。然而，日本天普大學副教授布朗指出，和平主義已經深植於民眾心中，政府現在正「反對武力」與「擴張軍備」之間相當兩難。

國防態度正反不一

一部分支持政府擴張軍武的學者表示，日本維持和平主義與擴張軍武之間取得很好的平衡。東京法政大學兼任講師秋元就說，日本只是不斷因應變化的國際局勢而加強國家安全政策。

但反核武活動人士岡田由奈表示，雖然政府強調「無意挑起戰火」，但顯然日本已經做好開戰準備。一位歷經廣島原子彈襲擊的民眾表示，只有少數人真正看過戰爭的無情，日本帝國曾經犯下錯誤，導致廣島、長崎被燒毀，「我們絕不能再次發動戰爭」。

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