大馬蘭卡威海事航空展 無人機將是關注焦點

第16屆蘭卡威國際海事與航空展23日開幕，將有30國約600家業者參展，規模歷來之最，除飛行表演與武器展示外，無人機在地緣政治緊張之際更是最受關注焦點。

蘭卡威國際海事與航空展（LIMA 2023）從23日起到27日舉行，參展的各國軍機陸續飛抵位於蘭卡威的國際機場，軍艦也駛抵島外海域。上屆蘭卡威國際海事與航空展於2019年舉行，2021年因COVID-19疫情影響停辦。

兩年一度的蘭卡威國際海事與航空展被視為亞太地區重要展會，今年恢復舉辦受各國賣家與買家關注，包括無人機、電動航空器，展館聚落與就業博覽會是主要特色。在無人機部分除關注與之相關的航太等技術領域的展館陳列，也舉辦會議，進行科技對話、無人機比賽、飛行表演活動。就業博覽會範圍涵蓋海事、航空與網路安全等領域。

大馬交通部長陸兆福今年初引述統計數字指出，2021年全球商用無人機市場規模為馬幣405億令吉（約新台幣2769億3370萬元），預計2028年將達馬幣2326億令吉。大馬的無人機相關領域到2030年將可為大馬的國內生產毛額（GDP）創造馬幣507億1000萬令吉。

對於2019年蘭卡威國際海事與航空展創下馬幣40億令吉交易量。大馬國防部長莫哈末哈山（MohamadHasan）說，今年的蘭卡威國際海事與航空展預估可能創下馬幣70億令吉到80億令吉交易量。

人在蘭卡威的航空軍事迷管延境今天告訴中央社記者，今年有來自印尼、中國、韓國、阿拉伯聯合大公國與俄羅斯的飛行表演隊參展。有7架來自中國人民解放軍空軍八一飛行表演隊的4架殲10CY單座及3架殲10A雙座戰機已抵達蘭卡威。另外，中國人民解放軍海軍驅逐艦湛江艦也會參展。

他指出，大馬媒體雖報導有5國飛行表演隊，印尼、中國、韓國與阿拉伯聯合大公國飛行表演隊目前已飛抵蘭卡威，但俄羅斯飛行表演隊是否抵達仍是未知數，大馬本地軍事迷稱俄烏衝突仍持續進行，俄羅斯飛機如飛抵蘭卡威，包括人員等維安工作將是一大挑戰。

他指出，亞太地區由於地緣政治緊張而持續增加的軍用無人機需求，今年蘭卡威國際海事與航空展預料將看到更多的無人機展示與相關技術。另外，這次分別展出110架飛機與110艘船艦，馬來西亞皇家空軍將展出Su-30MKM、F/A-18D大黃蜂戰機與MD530G輕型偵察攻擊直升機，秀肌肉也展示空軍戰力。

大馬為配合今年舉行的蘭卡威國際海事與航空展，決定從18日起暫時關閉蘭卡威領空到27日，無人機於領空暫時關閉期間禁止飛行，避免在展覽期間危害安全。(編輯：陳承功)