路透社：北京辦事處遭突查後 「美思明智」高管撤離香港

兩位知情人士向路透社表示，美國咨詢公司「美思明智」（Mintz Group）的一些員工已經撤離香港，這發生在該公司北京辦事處3月被突擊搜查後。

知情人士表示，鑑於中國警方調查的不確定性，「美思明智」過去幾個月撤離數名駐香港的員工，這是為了確保員工安全的臨時措施，其中包括調查員和香港辦事處的負責人。

一位直接了解此事的消息人士和其他四位從「美思明智」員工處獲悉的消息人士說，直到今年，該公司一直從事商業盡職調查（corporate due diligence）工作，研究與中國新疆地區相關的供應鏈中可能使用強迫勞動的情況。

路透社表示，無法確定中方的調查是否是由「美思明智」針對新疆的工作引發，但是至少有兩名在中國從事盡職調查的國際公司高管告訴路透社，最近幾個月，當局明確警告他們不要從事此類工作。

一位與「美思明智」有商業往來的消息人士表示，「美思明智」公司的幾位原本駐香港員工現在身處新加坡，在中國當局的調查結束前，他們沒有計劃返回香港。

路透社在工作時間訪問「美思明智」香港辦公室時，沒有人在場，辦公室的門鎖著，燈也關著。大廈管理辦公室的一名員工說，「美思明智」仍在支付辦公室租金，但鄰近辦公室的兩名員工說，在過去幾個月裡沒有人在「美思明智」的辦公場所出現。

「美思明智」拒絕對路透社發表評論。中國國務院新聞辦公室、外交部、港澳事務辦公室以及中國公安部門都沒有對路透社的評論請求作出回應。香港政府表示，不對個別商業決定發表評論。

咨詢領域的寒蟬效應

3月下旬，中國有關部門突擊搜查了美國咨詢公司「美思明智」（Mintz Group）的北京辦事處，並拘留了該辦事處的五名工作人員，其中包括北京辦事處的負責人。中方沒有詳細說明對於這家公司的調查範圍。

「美思明智」當時表示已經關閉了在北京的業務，準備與中國當局合作，「解決可能導致這些事件的任何誤解」。

北京準備在今年7月出台更嚴格的反間諜法。而中國當局近期對「美思明智」、美國管理咨詢公司貝恩（Bain & Co）和咨詢公司凱盛融英（Capvision Partners）的調查，使一些與中國打交道的公司感到不安，許多人不清楚紅線在哪裡。

路透社指出，這種寒蟬效應也給香港帶來波瀾。作為一個全球金融中心，香港擁有深厚的專業服務人才庫，包括從事企業調查的人才，麥肯錫（McKinsey）、德安華（Kroll）、化險集團（Control Risks）、FTI等國際公司都在香港有辦事處。

在北京2020年頒布港區國安法後，美國修訂了對在港美國公民的風險評估，強調遭到逮捕、拘留、驅逐、起訴的風險增加。

中國和香港當局則拒絕西方對國安法的批評，稱中國尊重人權，包括美國在內的所有國家都需要此類法律。

「新疆是禁區」

兩位在中國有廣泛業務的國際公司的盡職調查主管告訴路透社，中國安全官員近年來定期安排會議，就企業調查中需要避免的領域發出明確警告。一位高管說：「他們會明確告訴我們哪些是禁區。新疆就是其中之一。」

新疆是中國主要的棉花生產地和太陽能電池板材料供應地。人權組織指責中國政府在新疆侵犯人權、大規模使用強迫勞動。美國已經編制了一份制裁在新疆使用強迫勞動的公司名單，並通過了一項法律，規定公司有責任證明在新疆採購的商品沒有使用強迫勞動。

中國政府則否認在新疆存在侵權和壓迫行為。

「美思明智」公司的亞洲區負責人菲利普斯（Randal Phillips）是美國中情局（CIA）的前高級官員，他去年在該公司的網站上發表了一篇關於美國《防止強迫維吾爾人勞動法》規定的「制裁相關的盡職調查」的文章，這篇文章後被刪除。

菲利普斯當時寫道：「對於一些供應商來說，公共記錄和問卷調查可能就足夠了；對其他供應商來說，可能需要進行獨立核查、實地調查和採訪行業人士。」

（路透社）

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