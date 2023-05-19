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法外長柯隆納：支持台灣參與世衛

聯合報／ 國際中心／綜合報導
法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna，後排左）17日強調，法方支持台灣參與部分專業國際組織，但「這不代表承認台灣為國家」。法新社
法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna，後排左）17日強調，法方支持台灣參與部分專業國際組織，但「這不代表承認台灣為國家」。法新社

法國外交部長柯隆納表示，法國支持台灣參與即將召開的世界衛生大會（ＷＨＡ），但認為部長級官員訪台並不妥當。

中央社報導，柯隆納十七日在參議院參加聽證會，對於台法關係，她說：「我們與台灣的關係非常優質，由來已久且持續發展，在經濟、文化與國會方面，但並非外交關係」。

外交委員會副主席參議員葛利歐提到，法國透過國會決議案，支持台灣實質參與世界衛生組織等國際組織。另一位副主席參議員卡迪克說，中國表明必要時將「武統台灣」，使印太地區局勢在二戰後從未如此危險，有鑒於台灣對法國的強力投資，法國相關部會首長未來是否計畫訪台深化雙邊關係？

柯隆納表示，「我們支持台灣參與部分專業國際組織，台灣的參與將會帶來附加價值。在我看來，這包括世界衛生組織」，但她補充說，這不代表承認台灣為國家。

柯隆納指出，「第七十六屆世界衛生大會正準備召開，我們已表明同意台灣緊密參與世衛組織工作」。

至於部長訪台的可能性，柯隆納說，「我沒有規畫，且不認為是恰當的」，強調法國採取平衡政策，並表示這是確保國際法受尊重且區域緩和的最好方法。

柯隆納重申法國反對片面改變現狀，特別是以武力，「法國確保國際法基本原則受到尊重，包括台灣海峽一定程度的航行自由」，並指出法國是目前唯一以行動傳達訊息的國家。

法國 柯隆

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