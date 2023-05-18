拉攏美光台積電強化本土製造 日本半導體股創新高
全球晶片製造商陸續宣布在日本投資的激勵下，日本半導體類股周三上漲，達到歷史新高。
GS 日本半導體指數一度上漲4.7％，FactSet日本半導體指數上漲 4.4％，均創下歷史新高水準。
美光宣布，預定未來幾年在廣島廠投資高達5,000億日圓開發下一代DRAM。彭博引述知情人士報導，美光將獲得日本政府約2,000億日圓（15億美元）財務獎勵。
同時，路透報導，日本政府正安排提供三星大約150億日圓的補貼。 另外，日經報導，瑞薩電子計劃到2026年將車用半導體產能提高10％。
日本經濟產業大臣西村康稔今天表示，日本正與台積電討論擴大在日本投資的可能性。他說，從美光到台積電高層主管都向日本首相岸田文雄表示，他們會考慮在日本進一步投資，取決於所獲得的獎勵資金與客戶需求。
Asymmetric Advisors 分析師 Amir Anvarzadeh 認為，半導體股仍然「重新評價的階段」，「顯然，日本想要鼓勵記憶體製造商重返或擴大在日本的設施，以促進高階人才就業。」他說：「儘管美光將生產從中國大陸轉移日本，對資本支出水準並無意義，但這消息提振對日本設備和材料製造商股票的信心。」
Advantest 上漲8.8%至歷史新高；Lasertec上漲6.9%，Rorze上漲7.2%，東京威力科創和Disco各漲6.4%，瑞薩電子上漲5.6%。
三星電子上漲1.9%，SK Hynix漲2.3%； 台積電收盤上漲2.1%。
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