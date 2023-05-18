洩漏個資、逮捕記者 土、德緊張升高

德國警方逮捕土耳其記者，讓兩國關係更緊張！土耳其政府為此還召見德國駐土大使表達抗議，由於2位駐德土耳其記者涉嫌洩漏個資，因此遭到德國警方逮捕，他們洩漏的個資據傳是土耳其反對派海外宗教領袖古倫的重要支持者。由於土耳其總統選舉進入關鍵決勝輪，此事也引發高度關注。

記者疑洩漏個資

根據《半島電視台》報導，土耳其外交部17日召見德國駐土大使表達抗議，因為德國警方近日在法蘭克福逮捕2位立場偏支持土耳其政府的記者，原因是他們涉嫌未經他人同意散播個資，且在2位記者的辦公室搜出許多電子儲存設備，2位記者經過審訊後已被釋放。

《德國之聲》提到，2位記者涉嫌散播的個資據傳是土耳其海外宗教領袖古倫的支持者，可能怕有海外追殺反對派的狀況。不過NGO「歐洲媒體自由中心」對於德國逮捕土耳其記者表示批評，並會持續追蹤相關案件的後續進度，他們認為媒體自由是必須要守護的價值。

恐影響土大選？

但由於德國是土耳其移民最多的國家，約有150萬人，而且土耳其的宗教領袖古倫也在德國，2016年軍方試圖發動政變而失敗後，土耳其政府指控古倫有涉入政變，但德國拒絕引渡古倫回土耳其，因此雙方雖同為北約盟國，但關係並不好。

尤其近來土耳其正在舉行總統大選的第二輪決選，28日就將投票，德國境內的土耳其人大多支持艾爾段，而土耳其向來很重視恐怖主義，會拒絕瑞典加入北約，還有與德國關係惡化，都與艾爾段宣示打擊恐怖主義有關（古倫也被視為恐怖主義）。

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