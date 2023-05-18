國債危機未解 拜登亞洲行縮水

美國總統拜登與兩黨國會領袖十六日在白宮協商政府舉債上限問題，雖有進展但未達共識。白宮隨即宣布拜登將縮短亞洲行，十七日啟程赴日本出席七大工業國集團（Ｇ７）高峰會，但取消會後訪問澳洲和巴布亞紐幾內亞行程，提早返回華府協商債限問題。澳洲總理艾班尼斯則表示，原定在雪梨舉行的四方安全對話（Ｑｕａｄ）峰會也將會取消。

美國國庫長年入不敷出，聯邦政府過去十年每年赤字從四千億到三兆美元，只能舉債因應，導致國債廿年來增加五倍多，累積接近卅一點四兆美元的現行舉債上限。拜登政府只能要求國會調高債限，否則無法繼續借錢。

美國若無現金履行付款義務，除了無力支付聯邦人員工資，還可能引發利率飆升，對股市、企業和全球市場產生連鎖反應。美國財政部長葉倫預測，美國「最早可能六月一日」開始債務違約。

共和黨籍眾院議長麥卡錫說，拜登已指派高層幕僚參與加強磋商，未來幾天可能有機會達成協議。不過，麥卡錫說，共和黨仍堅持必須刪減聯邦預算才能調高債限，雙方歧見依舊存在。拜登多次強調，不會同意刪減聯邦預算做為調高債限交換條件。

麥卡錫十六日說，與白宮的債限談判中，領取福利者必須工作是沒有商量餘地的「紅線」；他說，雖然遭到民主黨眾議員反對，但他的立場絕不動搖。

白宮說，拜登十七日將啟程前往日本廣島參加Ｇ７峰會，但提前在廿一日返國，以便與國會領袖繼續磋商，確保國會在期限前採取行動，避免美國陷入債務違約。

拜登原本計畫在廣島峰會結束後，轉往澳洲雪梨與Ｑｕａｄ成員日本、澳洲、印度領袖會面，並在巴布亞紐幾內亞停留，但這兩站行程已取消。澳洲總理艾班尼斯表示，Ｑｕａｄ峰會將改在Ｇ７廣島峰會場邊舉行。

Ｑｕａｄ被視為美國抗衡中國大陸的機制，拜登巴紐行則預定和巴紐總理馬拉普簽署國防協議，加強亞太區域合作與大陸競爭。如今債限問題顯然已拖累拜登抗中行動。