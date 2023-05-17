曾因一張照片引爭議 德國前總理施若德妻子被北威州機構解雇

北威州經濟部證實，德國北威州經濟促進機構北威州國際商務署（NRW.Global Business）無限期解除了德國前總理施若德第5任夫人金素妍（Soyeon Schröder-Kim）在該機構擔任韓國代表的職務，並終止了與她的雇傭關係。《科隆日報》（Kölner Stadt-Anzeiger ）本周二（5月16日）首先報導了該消息。

北威州經濟部在一項聲明中說，「此前，北威州國際商務署曾多次向Schröder-Kim女士指出，應保持克制、避免在公開場合就政治敏感話題發表意見，特別是有關俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭。」

金素妍自2011年起間接受雇於北威州，擔任北威州國際商務署韓國代表。

參加俄使館招待會

德國「明鏡在線」指出，金素妍被解聘的原因是她和前總理施若德與俄羅斯的密切關係。具體而言，可能與這對夫婦5月9日參加俄羅斯駐德國大使館舉辦的紀念戰勝納粹德國78周年勝利日招待會有關。

因俄羅斯發動侵略烏克蘭的戰爭，德國的很多政界人士都拒絕參加這一招待會，以示抗議。據悉，當日受邀參加招待會的還有極右翼民粹主義政黨德國選項黨主席亞歷山大·高蘭德（Alexander Gauland）。施若德夫婦出席俄使館的勝利日招待會一事引發德媒廣泛關注和報導。

一張引發爭議的私人照片

2022年3月10日，即俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭開始後的14天，金素妍在她的Instagram帳戶上發布了一張引起很大國際關注的照片。照片上，她本人在窗前閉目祈禱，背景是克里姆林宮。當時，她跟隨施若德來到莫斯科。照片拍攝時，施若德大概正在克里姆林宮拜會普亭，就烏克蘭戰爭進行會談。當時，施若德還是俄能源巨頭俄羅斯石油公司的監事會成員。

據明鏡在線披露，在那個時候，北威州國際商務署就建議北威州到2022年底終止與金素妍的合同關係。然而，在「當時的自民黨籍北威州經濟部長的明確的意願下」，金素妍的合同在2022年6月延長至2023年底。

尚不清楚的是，金素妍會不會因為被北威州國際商務署解聘而去打官司。《世界報》2021年報導，金素妍名下的服務公司Mirae據說在2016年收入18萬歐元，2020年收入約15.2萬歐元。根據《明鏡》的信息，該公司2022年也獲得了類似的收入。

因與普亭的密切關係，施若德去年5月被剝奪了在聯邦議院擁有辦公室和雇員的特權。去年8月，施若德就此事對聯邦議院提出訴訟。今年5月4日，該訴訟被柏林行政法院駁回。

（德新社、明鏡等）

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