拯救生育良方 專家：應促工作、家庭平衡

亞洲各國努力提高生育率，政策效果卻微乎其微！為了應對少子女化議題，新加坡、日本等國的生育政策都可追溯至1990年代。然而，數據卻指出，這些政策效果微乎甚微。專家指出，用補助政策鼓勵生育難以奏效，應聚焦解決亞洲女性工作與家庭無法平衡的狀況。

亞洲祭出生育政策

《BBC》報導，少子化趨勢席捲亞洲，各國政府都砸下高額預算，盼拯救直直下墜的生育率。然而，新加坡第一個生育政策可追溯至1987；日本在1990年代就開始規劃補助政策，鼓勵家庭生育；南韓則是在2000年代陸續跟進相關政策。

近期國家人口遭到印度反超的中國也遇到生育率下降的問題，更是自1960年代以來，首度出現人口下滑的狀況。《路透社》，中國領導人習近平曾表示，人口高齡化與生育率下降等狀況必將損及中國的競爭力，所以會建立提高生育率的一系列政策。

增加人口意味著更龐大的勞動力與市場，進而帶來更高的經濟增長，所以儘管生育政策的成本高昂，但考量到市場穩定與後續的稅收增長，許多亞洲國家能大手筆投入解決高齡化與少子化的問題。

專家指出，勞動人口比例逐漸縮減，未來照顧非勞動人口的負擔就會直線上升，最後再無力供養社會中的高齡者。

了解女性不生育原因

然而，儘管亞洲政府都投入生育政策，但根據數據顯示，這些政策的效果微乎甚微。日本財務省也曾發布研究坦言，「生育政策是失敗的」。對此，聯合國人口基金會成員阿米蒂指出，生育政策通常是獎助鼓勵女性生育更多孩子，但這根本是搞錯重點。

她指出，女性不生育的根本原因是「工作與家庭難以兩全」，北歐地區的生育政策能夠奏效的原因是，這些國家通常有更完整的配套福利措施，也更加落實性別平等。

目前政府為了養老金、生育補助等政策，財務需求愈來愈龐大，如日本就考量出售更多國債或增加稅說，取得應急的資金。然而，歐洲工商管理學院經濟教授法塔斯無奈表示，無論政策效果如何，政府還是得進行獎勵生育的措施，否則生育率恐數據恐怕只會比現在更難看。

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