若台海衝突 日前防相：日可能助美協防台灣

「日本放送協會」英文網站（NHK World）十五日報導，日本前防衛大臣小野寺五典預料，若中國大陸攻打台灣，做為美國盟友的日本，很可能（likely）涉入協防台灣。

小野寺隸屬現任首相岸田文雄領導的執政黨「自民黨」內派系「宏池會」（岸田派）。他受訪時指稱，萬一共軍侵台，美國「很可能」介入。即使美方僅以提供武器的方式介入，最終也會引發與陸方的軍事衝突。而「在任何情況」下，美國政府都將尋求日方協助。

小野寺說，「日本的安全，建立在和美國的團隊合作之間」。若美國政府提出要求，「那首相身為盟友，只能偏向美國，無論誰當首相，都將大致朝這個方向做決定」。

小野寺還說，日本軍事基地將是明顯的潛在目標，「如果中國認為必須斬草除根阻止增援部隊進駐台灣，那攻擊目標肯定在日本境內。如此一來，為了取得制空權，他們主要應先攻擊哪呢？要是你是軍事專家，我想答案已昭然若揭」。

小野寺並提到，俄烏戰爭引發部分國家的集體危機感，「我想很多人原以為，在這個時代，俄羅斯永遠不會入侵烏克蘭」。有鑑於此，「許多美國高官已評估，中國很可能試圖統一台灣，就算要動武」。

小野寺現任日本眾議員，兼任自民黨「安保調查會」會長。他曾兩度出任防相，在前日相安倍晉三胞弟岸信夫以健康為由未續任後，身為岸田派大將的小野寺，一度盛傳「回鍋」防相，但最後由自民黨內不屬於任何派閥的濱田靖一接任。