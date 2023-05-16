全球死刑數創5年新高！伊朗被指「濫用死刑」 中國仍是國家機密

林伯格（Helge Limburg）永遠記得1月7日這一天。作為一位來自綠黨的德國議員，那是「悲傷和憤怒的一天」--卡拉米（Mohammad Mehdi Karami）在伊朗被處決的日子。這位空手道冠軍被「謀殺」時年僅 22 歲--林伯格告訴德國之聲，這是「謀殺」， 「因為沒有正當程序」。

林伯格和卡拉米並無私交，但這位政界人士宣稱自己是這位年輕伊朗人的支持者。這是一種政治行為，目的是聲援伊朗的民主運動--最重要的是，他希望能阻止卡拉米被處決。

儘管距離遙遠，而且他甚至從未有機會和卡米拉通話，但林伯格描述了他們之間的關係：「我偶爾會和他身邊的人接觸，我覺得和他很親近。我的家人也分享他的興奮和痛苦。」

伊朗和沙特阿拉伯濫用死刑

聯合國人權事務高級專員特克（Volker Turk）稱，卡拉米是今年在伊朗被送上絞刑架的至少209人之一。

人權組織大赦國際的最新報告顯示，伊朗是世界上濫用死刑最嚴重的國家之一。該報告的內容是2022年的全球死刑判決和處決情況。在伊朗，去年至少有576人被國家批准執行死刑--幾乎是2021年的兩倍。

「伊朗政權擔心自己的權力。」德國議會人權和人道主義援助委員會主席、新自由主義政黨自民黨（FDP）成員阿爾特（Renata Alt）在給德國之聲的書面回覆中分析道，「因此，我們通過政界人士的支持來讓人們知道死囚犯如此之多非常重要，否則很可能會有更多人被處決。」德國和其他國家許多議員都為伊朗和其他國家的囚犯提供了類似的政治支持。

而在波斯灣的另一邊，死刑受害者人數也直線上升。在沙特阿拉伯，2021年有196人死於死刑。「信不信由你，沙特阿拉伯在一天內處決了81人。」國際特赦組織秘書長卡拉馬德（Agnes Callamard）在介紹這份報告時說。這意味著伊朗和沙特阿拉伯被執行死刑的人數，加起來佔全球已統計數字的80%以上。

中國每年被執行死刑者數以千計

2022年，在已統計的20個國家/地區，共有至少883人在政府批准的處決中被斬首、絞死、槍殺或毒死。這是五年來最高的死刑執行人數，與2021年相比大幅增加--人數超過300起，增幅超過50%。

值得特別提醒的是，這些統計數據不包括在中國執行的死刑人數--估計每年被執行死刑的人數高達數千--中國將這一數字作為國家機密加以保護。越南也是如此。疑似同樣過度使用死刑的北韓，也沒有體現在報告的數據中。

一些和德國建立伙伴關係的國家也使用死刑，例如日本、美國和新加坡。德國議會人權和人道主義援助委員會發言人、綠黨議員米賈托維奇（Boris Mijatovic）對德國之聲說，每當他向這些國家的代表表達對死刑的批評時，他經常收到如下兩種反應：「與我交談的人要麼很尷尬，感到內疚，要麼表現得非常自信，一副『你們西方人想告訴我什麼？』的樣子。」

米賈托維奇說：「特別是在海灣地區、亞洲或北美，這是一個老話題，要想取得任何進展，必須非常具有想象力。」他認為德國政界人士對此負有責任，「我們應該促進這類辯論，特別是在那些死刑不僅用於最嚴重的罪行，而且也用於許多其他罪行的國家。例如伊朗的『反真主罪』，是非常非常可疑的。」

用死刑懲罰販毒違反人權

根據國際特赦組織的報告，超過三分之一的已確定處決是作為對販毒的懲罰而執行的。「一些國家將死刑作為其刑法的慣常懲罰手段的一部分，這一事實違反了《世界人權宣言》和國際法。」阿爾特說。

這是因為這些宣言和法律明確禁止對不符合「最嚴重罪行」--例如蓄意謀殺--標准的罪行判處死刑。阿爾特還確信死刑並沒有威懾作用。她說：「它不會減少謀殺案，也不會減少與毒品有關的犯罪。」

全球共有112個國家已廢除死刑

然而，在整體黯淡的情況下，仍然能夠看到一絲希望：又有6個國家在2022年全部或部分廢除了死刑。趨勢正在發生轉變，尤其是在非洲國家：塞拉利昂和中非共和國完全廢除了死刑，赤道幾內亞和贊比亞在沒有完全取消死刑的情況下最大限度地限制了死刑，利比裡亞和加納已經處於廢除死刑的過程之中。

到2022年底，全球共有112個國家已廢除死刑。去年12月，近三分之二的聯合國成員國，即125個國家，投了贊成票，支持全球暫停使用死刑以最終實現廢除死刑，贊成票數創下歷史新高。

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