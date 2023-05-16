快訊

赴郭台銘住處餐敘 謝典林堅信郭會被徵召：朱立倫要負最後的成敗

新冠疫情升溫 羅一鈞：正式進入第四波疫情

英國最短命首相來台演講 幕後金主竟與他有關？

厄多安20年統治將終結？土耳其兩輪決選 小黨成關鍵造王者

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
土耳其大選中得票率第三高的候選人歐根，將成為左右土耳其總統人選的關鍵因子。（Wikimedia Commons）
土耳其大選中得票率第三高的候選人歐根，將成為左右土耳其總統人選的關鍵因子。（Wikimedia Commons）

小黨成為土耳其總統厄多安延續執政、或終結20年統治的關鍵！土耳其14日大選結果出爐，現任總統厄多安得票率49%，反對黨領袖基里達歐魯得票率44%，因厄多安得票未過半因此要進入第二輪決選，其中得票率5.17%的候選人歐根願意支持誰將成關鍵，而他對兩大黨的邊境政策都不滿意。

國族者不滿庫德族

根據《半島電視台》15日報導，土耳其歷史上首次進入第二輪總統選舉，也讓得票率第3（5.17%）、掌握關鍵少數的民族主義政黨候選人歐根獲得很大的關注，他目前表示還沒有表態要支持誰，自己會出來選就是對兩大黨的邊境政策不滿。

他批評兩黨與土耳其邊境的恐怖組織互動甚密，《半島》分析，在極端的土耳其國族主義者眼中，厄多安與基里達歐魯都支持庫德族工人黨等「恐怖組織」，而這會對土耳其的國安造成嚴重威脅，庫德族的武裝團體組成複雜，有些還與黎巴嫩的真主黨（也是恐怖組織）有關。

反對黨合作機會較高

過去與歐根合作過的民族行動黨顧問亞爾迪茲認為，歐根與基里達歐魯合作的機會較高，因為厄多安私下與庫德族的連結太緊密，已經變成厄多安很重要的政治工具；不過伊斯坦堡薩班哲大學的教授艾森指出，基里達歐魯此次競選與民族主義政黨保持距離，因此讓其在第一輪的得票率下降。

不過艾森也說，若歐根與基里達歐魯合作成功，基里達歐魯不會像厄多安一樣是強勢的領導者，因此民族主義政黨與基里達歐魯合作，較有機會在執政聯盟中獲得更多政治利益。不過土耳其的第二輪中並不會將得票低者排除，歐根能否說服其支持者也是關鍵。

Politico》提到，現任總統厄多安執政20年遭批專制、箝制言論自由，雖然國內通膨高、2月還遇到大地震，但仍獲得許多民眾支持；反對黨雖然希望這次能夠政黨輪替，但本身是由多個反對黨組成聯盟，彼此之間立場仍有衝突，外界都相當關注未來第二輪的結果。

【更多精采內容，詳見

土耳其 厄多安

延伸閱讀

執政黨的連任危機？泰國與土耳其「變天未明」的激烈選戰

【Daily Podcast】泰國選舉在野黨大勝後的下一步／土耳其選舉進入第二輪投票／瓦格納集團曾提議「要提供俄軍位置」給烏軍？

土耳其大選無人過半 在野指控對手拒絕部分開票結果

土耳其總統大選已開約4成7選票 厄多安暫領先

相關新聞

厄多安20年統治將終結？土耳其兩輪決選 小黨成關鍵造王者

小黨成為土耳其總統厄多安延續執政、或終結20年統治的關鍵！土耳其14日大選結果出爐，現任總統厄多安得票率49%，反對黨領袖基里達歐魯得票率44%，因厄多安得票未過半因此要進入第二輪決選，其中得票率5.17%的候選人歐根願意支持誰將成關鍵...

白俄羅斯總統魯卡申柯狀況成謎 官方發表照片闢謠

白俄羅斯總統魯卡申柯最近狀況成謎，他最後一次出現在公眾場合是近一週前在莫斯科的勝利日閱兵。白俄官媒今天公布他視察空軍設施...

解決海地派遣部隊僵局 UN秘書長：須有可靠計畫

聯合國秘書長古特瑞斯今天表示，國際為了是否要派遣安全部隊前往海地穩定局勢而陷入「僵局」，但若為這個飽受蹂躪國家的政治未來...

抗衡中國勢力 巴布亞紐幾內亞總理：將與拜登簽署國防協議

巴布亞紐幾內亞總理馬拉普（James Marape）表示，美國向來是巴紐的「沉默」安全夥伴，而當美國總統拜登22日抵達巴...

美籍僑領梁成運遭中國判「間諜罪」囚終身 美中關係添變數

中國蘇州市中級人民法院微信公眾號15日通報，梁成運因間諜罪名，遭判處無期徒刑；梁成運曾任德州中國和統會主席，被視為旅美「...

G7峰會前…拜登5月18日抵日與岸田會談 商討因應中俄問題

日本是今年七大工業國集團（G7）輪值主席國，本月19至21日將在廣島舉辦G7領袖高峰會。首相岸田文雄今天表示，預定18日...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦