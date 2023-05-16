厄多安20年統治將終結？土耳其兩輪決選 小黨成關鍵造王者

小黨成為土耳其總統厄多安延續執政、或終結20年統治的關鍵！土耳其14日大選結果出爐，現任總統厄多安得票率49%，反對黨領袖基里達歐魯得票率44%，因厄多安得票未過半因此要進入第二輪決選，其中得票率5.17%的候選人歐根願意支持誰將成關鍵，而他對兩大黨的邊境政策都不滿意。

國族者不滿庫德族

根據《半島電視台》15日報導，土耳其歷史上首次進入第二輪總統選舉，也讓得票率第3（5.17%）、掌握關鍵少數的民族主義政黨候選人歐根獲得很大的關注，他目前表示還沒有表態要支持誰，自己會出來選就是對兩大黨的邊境政策不滿。

他批評兩黨與土耳其邊境的恐怖組織互動甚密，《半島》分析，在極端的土耳其國族主義者眼中，厄多安與基里達歐魯都支持庫德族工人黨等「恐怖組織」，而這會對土耳其的國安造成嚴重威脅，庫德族的武裝團體組成複雜，有些還與黎巴嫩的真主黨（也是恐怖組織）有關。

反對黨合作機會較高

過去與歐根合作過的民族行動黨顧問亞爾迪茲認為，歐根與基里達歐魯合作的機會較高，因為厄多安私下與庫德族的連結太緊密，已經變成厄多安很重要的政治工具；不過伊斯坦堡薩班哲大學的教授艾森指出，基里達歐魯此次競選與民族主義政黨保持距離，因此讓其在第一輪的得票率下降。

不過艾森也說，若歐根與基里達歐魯合作成功，基里達歐魯不會像厄多安一樣是強勢的領導者，因此民族主義政黨與基里達歐魯合作，較有機會在執政聯盟中獲得更多政治利益。不過土耳其的第二輪中並不會將得票低者排除，歐根能否說服其支持者也是關鍵。

《Politico》提到，現任總統厄多安執政20年遭批專制、箝制言論自由，雖然國內通膨高、2月還遇到大地震，但仍獲得許多民眾支持；反對黨雖然希望這次能夠政黨輪替，但本身是由多個反對黨組成聯盟，彼此之間立場仍有衝突，外界都相當關注未來第二輪的結果。

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