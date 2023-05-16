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《國際結盟新形勢2-1》國際局勢暗潮洶湧 各種結盟選邊站

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
近來西方與非西方集團結盟程度增加，專家認為，國際間無可避免進入「自由民主」與「威權」集團的對抗。圖為伊朗、俄羅斯、敘利亞與土耳其4國外交部長。（Photo from @MevlutCavusoglu via Twitter）
近來西方與非西方集團結盟程度增加，專家認為，國際間無可避免進入「自由民主」與「威權」集團的對抗。圖為伊朗、俄羅斯、敘利亞與土耳其4國外交部長。（Photo from @MevlutCavusoglu via Twitter）

未來西方與非西方的對立只會更加激烈！近日國際各國都展開合作之旅，中國、俄羅斯中東拉攏阿拉伯國家、敘利亞土耳其；而以美國為首的西方國家則積極強化盟邦關係，包括世仇已久的日、韓，菲律賓與北約等。對此，專家認為，「自由民主」與「威權」的集團已逐漸成形，並由政治聯盟帶動經濟聯盟。

各國都在選邊站

最近中國出手，讓積怨已久的伊朗與沙烏地恢復邦交，而敘利亞與伊朗也簽訂長期經貿合約，決擺脫對西方的依賴；中國另與巴基斯坦、阿富汗簽定安全協議，盼打擊恐怖主義；敘利亞則是在俄羅斯與中國的協助下，與阿拉伯國家、土耳其修復關係。

西方陣營也不遑多讓，在美國的介入下，向來是世仇的日本南韓開始逐漸放下歷史糾紛，兩國元首都久違進行訪問，南韓更讓美國核子潛艦可以進駐，並與美國共享軍事行動決策權。

美國還打算在菲律賓增設軍事基地，而遠在歐洲的北約也因考慮到中國威脅，要在日本設立辦事處。

其中，伊朗與沙烏地，還有敘利亞與阿拉伯國家都是睽違10幾年左右又恢復邦交，而日、韓也是低盪10幾年後恢復交流，為何相隔多年還要重新修復關係？其中拉幫結派的意義不明而喻。

民主與威權價值對峙

對此，台大政治系副教授陳世民受訪時說，南韓、日本、北約盟國等都是民主國家，而敘利亞、伊朗與俄羅斯都是威權國家，世界逐漸出現民主與威權集團化的發展，形成以政治體制為主的競爭與對抗，進而帶動後續的經濟交流。

陳世民強調，這可從烏克蘭戰爭爆發後，聯合國投票的狀況就可看出，選擇支持俄羅斯的國家幾乎都是威權國家（印度棄權）。


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圖說：日、韓原為世仇，但為了防堵中國而加強彼此盟邦關係。

他認為，未來國際關係的發展就要看烏克蘭戰爭的結果，西方國家強力支持烏克蘭，就是擔心如果烏克蘭戰敗，代表俄羅斯「強權即真理」的外交政策奏效，若俄羅斯得逞的話，中國國家主席習近平也可能會仿效，就會增加對台動武的機率，因此無可避免是呈現政治制度的競爭。

國安院學者蘇紫雲受訪時指出，中國一方面塑造自己是國際社會的協調者，所以想要介入俄烏戰爭，但目前看來是投機行為，不過中國在協調伊朗與沙烏地上確實有一定成就。他也說，美國與西方國家感受到俄羅斯入侵烏克蘭，還有中國的戰狼外交與軍事擴張主義，因此強化對中、俄的圍堵。

印度會加入民主陣營

蘇紫雲進一步表示，美國透過日韓台菲對中國行程第一島鏈的包圍網，未來印度也可能加入美國的防衛網。他指出，雖然印度傳統上走比較中性、不結盟的路線，且這次俄烏戰爭中也跟俄羅斯買石油，但並沒有其他援助俄羅斯的行為，也沒有正當化俄羅斯入侵，對印度來說，中國還是主要的威脅來源。

他認為，由於全球的生產基地從中國逐漸轉移到東南亞與印度，因此印度在經濟上也會靠向美國，而在軍事上，印度也會逐漸走向美國或北約化，因為俄製武器不好用，而西方武器與後勤系統的相容性較高。蘇紫雲強調，全球正處於民主與威權的競爭狀態，但與2013年以前的狀況不同。

民主國家仍佔優勢

陳世民指出，美國與西方國家的結盟比過去冷戰時期還強烈，由於烏克蘭戰爭的影響，雖有法國會偶爾強調歐洲的戰略自主，但整體來說，民主國家的團結程度比過去還要高，而雖然在核武上西方集團可能落後中、俄，但在關鍵高科技上，他預測，非西方集團還是難與西方集團較量。

蘇紫雲另外指出，過去美國為了石油與中東交好，但現在因為美國自己也是能源出口國，所以中東國家就變成競爭對手，進而轉向中國。不過他強調，民主國家的經濟規模達43兆美元，威權國家達23兆，對來如果兩者對抗更激烈的話，民主國家在經濟與軍事上還是有更大優勢。


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延伸閱讀：《國際結盟新形勢2-2》國家不以理念結盟 專家：利益優先

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