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影／紐西蘭旅館驚傳大火至少10死！凶猛火勢「吞沒頂樓」畫面曝

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
紐西蘭首都威靈頓一間4層樓高的旅館16日凌晨發生大火，目前已造成至少10人死亡，另外還有多人失蹤。新華社
紐西蘭首都威靈頓一間4層樓高的旅館16日凌晨發生大火，目前已造成至少10人死亡，另外還有多人失蹤。新華社

紐西蘭首都威靈頓（Wellington）一間4層樓高的旅館16日凌晨發生大火，目前已造成至少10人死亡，另外還有多人失蹤

多家外媒報導，當地消防部門於16日凌晨接到「Loafers Lodge」旅館發生火災的報案，抵達火場後消防隊員發現火勢一路延伸至頂樓，救援行動一路持續，截至清晨4點時已至少出動20輛消防車、多達90名消防員協助救災。

消防指揮官派亞特（Nick Pyatt）將這場火災描述為「惠靈頓最可怕的噩夢」。由於有多人在火災發生後處於失蹤狀態，警方最初估計罹難者數量為6人，隨後更新為至少已有10人死亡，並補充說在能夠進入大樓之前尚無法具體統計死亡人數。

紐西蘭總理葉建事（Christopher John Hipkins）也提到死亡人數會進一步增加。

據悉，救援人員從旅館中救出52 人，其中5人甚至需要直升機從屋頂救出，還有人從3樓窗戶跳出逃離。傷者中至少有5人被送醫、其中一人情況較嚴重，另有15人在現場接受治療。

消防人員在威靈頓當地時間上午11點（台灣時間上午7點）表示旅館中還活著的人均已獲救。警方警告說，在他們能夠進入大樓之前，他們無法更具體地說明死亡人數。

目前旅館起火的原因尚未釐清，但當地媒體報導稱「警方正在調查是否有人故意為之」。

火災 紐西蘭 失蹤

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