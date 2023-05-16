泰國在野贏大選 「變天」難料

泰國十四日舉行眾議院大選，十五日已開出逾九成九選票，進步派在野黨「前進黨」出乎意料，以一五一席躍居第一大黨。該黨領袖皮塔表明將組成政府，「我會擔任總理」，而且是全民總理。以流亡海外前總理塔信么女貝東塔為代表人物的「為泰黨」落居第二。兩大黨在五百席的眾院中，共占二九二席，雙方高層十五日已開始就如何下架目前由軍方支持的政府，共商下一階段的策略。紐約時報報導，大選結果凸顯泰國選民一面倒地尋求終結掌權近十年之久的軍方勢力。

這次投票率達創新高的百分之七十五點二二。法新社報導，這反映出泰國人民用選票教訓二○一四年發動軍事政變奪權的現任總理帕拉育。帕拉育的「團結建國黨」和現任副總理普拉威的「公民力量黨」，正是代表軍方勢力的政黨，僅獲七十六席。

在任已八年多的帕拉育，言論往往引發爭議。長達三年的新冠肺炎疫情又對泰國經濟造成打擊，人民認為帕拉育內閣治國無方，還限制人民的若干基本權利，致使民怨高漲，對軍人內閣更加難以忍受。

皮塔表示，已與為泰黨等其他五黨商討籌組聯合政府，六黨的眾議員席次將達到三○九席。由於泰國國會預定七月選出新總理，因此還有約兩個月可以協商簽署組成聯合政府的協議。

不過，泰國總理是由五百位眾議員及二五○位參議員共同票選，參議員卻全是帕拉育政府、甚至可謂由軍方指派，故必須掌握至少三七六席眾議員，在野勢力才有可能「變天」，扳倒軍方撐腰的人選。軍方當權派是否接受選舉結果，將是接下來泰國政局發展的關鍵。

皮塔對此強調，各方必須尊重選舉結果，「如果有人不接受選舉結果，或想組少數政府，將付出嚴重代價」。但他亦坦言，自己並非完全樂觀。

近廿年來，泰國深陷政變及紅、黃衫軍街頭抗爭的泥沼，多數民眾寄望國家有所改變，更盼泰國擺脫軍人執政與政變的陰影，以建立真正的民主。對泰國民眾而言，前進黨就是新穎的選擇，該黨富有年輕世代清新、敢言、敢做的形象，勇於提出挑戰當權者的政策，為暮氣沉沉的泰國政治帶來一股新氣象。