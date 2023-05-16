土耳其選舉無人過半 厄多安保位戰延長

土耳其十四日舉行總統暨國會二合一選舉，由在野「民族聯盟」共推、有「土耳其甘地」之稱的基里達歐魯，儘管選前多份民調和聲勢看好，但仍無法取得過半票數，在第一輪就扳倒掌權逾廿年的總統厄多安。兩人將進入延長賽，於廿八日的第二輪決定勝負。

土耳其的總統選制規定，候選人在首輪的得票率必須過半，才能夠跨越當選門檻。否則將由得票率最高及次高的候選人舉行決選。

美聯社十五日報導，根據已開出的百分之九十九點四國內選票與百分之八十四海外選票，六十九歲的厄多安得票率為百分之四十九點四九；七十四歲的基里達歐魯為百分之四十五；民族主義政治人物歐根僅百分之五點二。

兩人十五日均表示，已準備好面對決選。厄多安說，「最終結果雖還未出爐，但我們仍保有領先」。隨後基里達歐魯率六個在野黨組成的「民族聯盟」向支持者喊話說，他們第二輪絕對會贏。

另在共六百席的國會選舉，厄多安的「正義發展黨」也將保有過半數席次。

由於土耳其的戰略地位重要，西方國家和俄羅斯均密切關注這次大選結果。

究竟是繼續由愈來愈威權的厄多安掌權，或「變天」改由基里達歐魯上台，可能帶領土耳其走向更民主的路線。