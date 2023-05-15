歐盟對中國大陸戰略文件 首度載明須對「台灣有事」未雨綢繆

聯合報／ 編譯陳曉慈茅毅／即時報導
歐盟正修訂對中國大陸戰略文件，草案首度列入因應「台灣有事」的情況。圖為位於比利時布魯塞爾的歐盟總部。路透
歐盟正修訂對中國大陸戰略文件，草案首度列入因應「台灣有事」的情況。圖為位於比利時布魯塞爾的歐盟總部。路透

日本「讀賣新聞」14日報導，歐盟正修訂對中國大陸戰略文件，草案首度列入因應「台灣有事」的情況，載明萬一台海緊張升高，歐盟有必要和相關的夥伴國合作，阻止現狀遭改變。

讀賣取得的該草案副本，是12至13日瑞典首都斯德哥爾摩召開歐盟外長會議時，由歐盟對外事務部（EEAS）發給成員國。

在2016、2019年的對陸戰略文件中，歐盟均強調與北京經濟合作的重要性。這次相隔4年修訂，是以在6月舉行的歐盟高峰會中通過為目標，成為今後歐盟全部27個會員國的對陸政策指引。

歐盟在新的草案中，雖維持過去將支持「一個中國政策」的立場，但首度明言若大陸對台灣採取軍事行動，即片面改變現狀和使用武力，將嚴重衝擊全球經濟、政治及安全。

在經濟方面，草案呼籲選擇性地降低對陸依賴。歐盟將尋求在半導體、人工智慧（AI）及航太技術等領域，對大陸祭出更多限制，以降低對陸過度依賴可能帶來的經濟及安全風險。

歐盟 北京

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