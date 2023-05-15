德內政部：相信中國在德國仍有兩個警僑服務站

（德國之聲中文網）德國內政部發言人本周一（5月15日）在一次例行新聞會上說，"安全當局仍然認為，中國在德國有兩個所謂的海外警僑服務站。"他說，這些警僑服務站並非有固定地點的辦公室，而是"流動設施"，有中國公民和非中國公民代表中國政府執行"公務"。

路透社報道說，中國駐柏林大使館未立即回應其置評請求。

德國外交部發言人表示，"中方在2月初回復我們說，這些所謂的'服務站'已經關閉。"

去年9月，總部設在西班牙的海外人權組織"保護衛士"(Safeguard Defenders)發表《海外110：不受控的中國跨國犯罪打擊》報告，稱中國一些省份省的公安部門在五大洲的21個國家設立了54個"警僑服務站"，其中包括在德國的法蘭克福。報告說，這些海外服務站在"勸返"海外犯罪嫌疑人中發揮了直接作用；中國警方稱在2021年4月至2022年7月期間，"說服"23萬居住在海外的個人"自願"回到中國。

"保護衛士"認為，中國的這種行動是使用不正規的手段針對海外中國人或是其留在中國的家屬，無論目標是異議人士、貪腐官員還是非重點目標的嫌疑人，都破壞了正當的法律程序和嫌疑人的基本權利，同時也規避了官方的雙邊警務與司法合作，違反了國際法規，也讓中共當局之手能夠伸出中國國界。

德國政府去年11月稱正在同中國大使館交涉

去年11月，柏林方面呼籲北京關閉在德國境內的警僑服務站。德國政府在回復無黨派議員庫塔爾（Joana Cotar）的相關問詢時表示："根據德國政府掌握的信息，在德國設有兩個所謂的警僑服務站。"回復中還說，所謂的警僑服務站通常由來自中國傳統移民省份的私人負責，而中國官方在德國領土上絕對沒有執法權，德國政府正在同中國大使館進行交涉。

對於中國設立海外警務站的指控，中國方面一律予以駁斥。時任中國外交部發言人的趙立堅去年11月2日在例行記者會上說，這些機構不是"警察站"或"警察服務中心"，他們從事的活動是協助當地有需要的中國公民在線辦理中國駕駛證期滿換證體檢服務。有關活動由熱心僑團提供場所，志願服務人員均是當地熱心僑胞，不是中國警務人員。

去年12月5日，"保護衛士"組織更新相關調查數據，將統計到的中國"海外警僑服務站"的數量增加到102個，新增48個；分布的國家也從21個增加到53個國家。

(路透社等）

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