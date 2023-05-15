土耳其大選開票逾9成 無人得票過半恐28日決選分勝負
土耳其14日舉行總統大選。根據土耳其最高選舉委員會主席葉納（Ahmet Yener），目前已開出99.4%國內選票、84%海外選票；土耳其現任總統、代表「正義發展黨」（AKP）的厄多安目前得票率49.4%，在野聯盟共推的基里達歐魯目前得票率45%。根據法新社，這次投票率約為88.84%。
現年69歲、長年掌權的厄多安15日上午向支持者喊話，表示自己仍有希望勝選；同時指出若選舉進入第二階段，也會尊重全體國民的決定。
現年74歲、隸屬「共和人民黨」（CHP）的基里達歐魯對第二輪選舉充滿信心。他說：「我們一定會贏得第二輪選舉……並帶來民主。」
另一名候選人歐根（Sinan Ogan）並未表態若進入決選會支持哪位候選人。美聯社指出，支持奧萬的選民應是傾向土國改變，但同時質疑基里達歐魯的領導能力。
根據美聯社，目前開票結果顯示，厄多安帶領的正義發展黨仍會是國會最大黨。
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