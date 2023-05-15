意外訪英！澤倫斯基發推：我將與英國首相蘇納克會面 進行實質協商

近期不斷與西方國家領導人會面的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）15日證實他將訪問英國，與「好友」英國首相蘇納克（Rishi Sunak）會面。

BBC報導，澤倫斯基15日在推特上表示「英國在協助擴大烏克蘭的地面和空中戰力方面處於領先地位，而這樣的合作將持續下去，我將會見我的好友蘇納克，我們將以面對面和代表團形式進行實質性協商」。

據悉，預計2位領導人的會面不會超過數個小時。

英國11日證實將向烏克蘭提供遠程飛彈以對抗俄羅斯的入侵，澤倫斯基近幾天也一直在會見西方領導人以尋求加強對烏克蘭的支持，他在旋風訪問德國、法國後前往英國。