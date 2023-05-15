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宣布將組建政府！前進黨領袖皮塔：我是泰國下一任總理

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宣布將組建政府！前進黨領袖皮塔：我是泰國下一任總理

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
泰國14日舉行眾議院選舉後開票已大致完成，改革派的「前進黨」拿下最多席次成為第一大黨，領導人皮塔15日受訪時更自稱「總理」。路透
泰國14日舉行眾議院選舉後開票已大致完成，改革派的「前進黨」拿下最多席次成為第一大黨，領導人皮塔15日受訪時更自稱「總理」。路透

泰國14日舉行眾議院選舉後開票已大致完成，改革派的「前進黨」（Move Forward）拿下最多席次成為第一大黨，領導人皮塔（Pita Limjaroenrat）15日受訪時更自稱「總理」。

衛報報導，現年42歲的皮塔在曼谷接受記者訪問時表示「我是皮塔，泰國下一任總理，我們已準備好組建政府」，並誓言要成為「所有人的總理」。

此外，皮塔表示已邀請與流亡在外前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）有關聯的「為泰黨」（Pheu Thai）和其他4個反對黨組成聯盟。皮塔更警告稱「如果干預選舉結果將付出沉重代價」。

在15日上午的記者會上，選舉委員會主席表示前進黨已獲得500個席位中的151個、為泰黨則取得141個席位，至於選民投票率更達到有史以來最高的75.22%。

泰國眾議院將於7月與參議院舉行聯合會議以選出新總理，政治評論員指出「這一結果標誌著泰國政治進入一個新時代」，並補充說「前進黨的巨大勝利傳達出一個強烈訊息，即大量泰國人希望改變」，更強調結果意味著「泰國基本上可以保證將更換總理」。

泰國 投票率

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