泰大選爆黑馬！前進黨領袖皮塔為哈佛校友、娶女明星 獲年輕人力挺

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聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
泰國14日舉行眾議院選舉，由商人皮塔掛帥的「前進黨」取得重大進展、目前暫居第一，這位哈佛校友也迅速受到外界矚目。美聯社
泰國14日舉行眾議院選舉，由商人皮塔掛帥的「前進黨」取得重大進展、目前暫居第一，這位哈佛校友也迅速受到外界矚目。美聯社

泰國14日舉行眾議院選舉，由商人皮塔（Pita Limjaroenrat）掛帥的「前進黨」（Move Forward）將成為泰國最大黨，這位哈佛校友也迅速受到外界矚目。

彭博報導，現年42歲的皮塔是首位獲得哈佛大學國際獎學金的泰國學生，他與泰國女演員楚蒂瑪（Chutima Teepanart） 育有一名女兒。

在皮塔從政之前，年僅25歲的他便在父親去世的情況下回國接手家族經營、負債累累的米糠油公司「CEO Agrifood」，2年後成功重振公司聲勢並返美完成學業。此外，皮塔還曾擔任交通網路公司「Grab Holdings」泰國分公司的執行董事。

最初是以「未來前進黨」成員步入政壇的皮塔於2019年泰國大選中當選為眾議院議員，在所屬政黨被解散2周後，皮塔被任命為「前進黨」的新領袖並在2020年3月14日正式當選，如今「前進黨」有望在共計500名議員的眾議院中贏得約140個席位。

此外，皮塔將泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）領導的時間形容為「失去的10年」，並將自己塑造成變革的推動者。「前進黨」以其改革議程吸引大量首次投票的泰國選民和年輕人，更成為唯一一個敦促修改將侮辱皇室定為犯罪的主流政黨。

「前進黨」也希望減少軍方對政治的影響力，皮塔提議結束徵兵制並削減國防預算規模，還支持通過婚姻平等法案、結束商業壟斷並刺激曼谷以外的商業活動。「前進黨」的聲勢表明該黨的吸引力已擴展至初期支持基礎骨幹的年輕人之外。

泰國 哈佛大學 議員

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