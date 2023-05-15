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泰銖勁升至五周高點 國會選舉民主派大勝 GDP優於預期

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
前進黨在國會選舉中大勝，領導人皮塔也成為接任總理的熱門人選。路透
前進黨在國會選舉中大勝，領導人皮塔也成為接任總理的熱門人選。路透

泰銖兌美元周一勁升達到逾5周最高價位，反對黨在周末泰國舉行的國會選舉中大獲全勝，泰國公布的第1季經濟成長優於預期。

泰銖兌美元周一一度升值0.9%，至1美元兌33.70泰銖，是4月5日以來最高價位。民主派前進黨和為泰黨勢將贏得下議院多數席位，可望從軍方支持執政近十年的現任政府接掌政權。

澳盛銀行新加坡的亞洲研究負責人Khoon Goh說：「泰銖在選後幾周有走強的趨勢，如果歷史重演，我們可以預計美元/泰銖走低，並可能試探33.5泰銖。」

國家經濟社會發展委員會周一公布，泰國第1季國內生產毛額（GDP） 較去年同期成長2.7%，優於彭博調查分析師意見原估的2.3%。

疫情後觀光客回流，支撐第1季經濟的表現，但經濟展望仍取決於周日選舉後政權能否順利交接，在99％的選票統計結果公布後，前進黨和為泰黨在500席國會中獲得287席。

即使如此，目前還不清楚民主派能否順利能夠組建政府。由軍方派任的250名參議員也有權選舉總理，成為泰國接下來政局穩定的一大變數。政局穩定也攸關投資人對經濟的信心。

泰銖今年來是亞洲貨幣中表現僅次於印尼盾的貨幣。

今年來亞洲貨幣走勢 /擷自彭博
今年來亞洲貨幣走勢 /擷自彭博

泰國

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