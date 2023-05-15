加拿大部長：中國警察站數量或比預期多

（德國之聲中文網）

加拿大公共安全部長門迪奇諾（Marco Mendicino）週日（5月14日）向當地一家電視台表示，在該國運作的「中國警察站」數量可能比原先預期得更多。數月前，加國警方才宣布對蒙特利爾（Montreal）的2個站點展開調查，因為該區的華裔公民疑似遭到其人員恐嚇或騷擾。

門迪奇諾告訴CTV電視網：「我相信（加拿大皇家騎警）已經採取具體的行動，以破壞任何有關這些警察站的外國干涉。如果有新的警察站成立，他們將繼續採取果斷行動。」

3月，加拿大警方說他們正在調查蒙特利爾的2個社區中心，這些中心疑似被用來營運中國公安部的「海外服務站」。此前，門迪奇諾聲明加拿大的所有秘密警察站都已關閉，但加拿大新聞社（Canadian Press）事後報導，這些中心仍在正常運作。

中國則否認了關於干涉加國事務的指控。 3月10日，中國外交部發言人毛寧在例行記者會上表示，中方盼加拿大能「停止渲染炒作，停止對中國的攻擊抹黑」．並強調「中國一貫堅持不干涉內政原則，嚴格遵守國際法，尊重各國司法主權」。

根據人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）調查，目前已知全球至少有102個中國海外服務站於53個國家運作，其中5個位在加拿大。

4月17日，美國以涉嫌經營中國「秘密警察站」為由，逮捕了2名華裔美國公民，迫使加拿大政府面臨更多壓力，被要求跟進美方，以採取更多積極行動打擊此類服務站。

加中關係惡化

在門迪奇諾發表此言論前不久，渥太華和北京才在針鋒相對地相互驅逐外交官。

5月8日，加拿大官方宣布驅逐中國駐多倫多總領事館官員趙巍，稱他試圖恐嚇一位批評北京對新疆維吾爾族政策的加拿大國會議員。隔日，中國決定採取對等反制措施，將加拿大駐上海總領館領事甄逸慧列為「不受歡迎的人」，要求其13日前離境。

9日，加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）表示，驅逐中國外交官的決定是出於「慎重考慮」，因此不會被中國的反制行動「嚇倒」。他說：「我們知道會有報復，但我們不會被嚇倒。我們將繼續採取一切必要措施保護加拿大人免受外國干涉。」

同日，中國外交部發言人汪文斌也在例行記者會上表示，中方對等反制「完全正當、必要」。他回覆稱，「『中國干涉加拿大內政』完全是無稽之談」，並警告加拿大，若不停止「挑釁」，「中方必將堅決有力回擊」。

此前，多家加拿大媒體報導，有匿名消息來源指控北京干預了加拿大2019年和2021年的選舉。特魯多事後出面主張，確實有調查報告顯示中國曾試圖干預該2次投票，但未改變選舉結果。北京則否認這些指控。

（綜合報導）

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