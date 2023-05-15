快訊

揭共軍對台5戰術 我掌握紅色沙灘參數 摸清攻台可能路線

為猥褻嫌犯提供訴訟策略 士林高雄2法官遭免除職務

NBA／莫蘭特又直播亮槍！遭聯盟調查、球隊暫停活動

加拿大部長：中國警察站數量或比預期多

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）

加拿大公共安全部長門迪奇諾（Marco Mendicino）週日（5月14日）向當地一家電視台表示，在該國運作的「中國警察站」數量可能比原先預期得更多。數月前，加國警方才宣布對蒙特利爾（Montreal）的2個站點展開調查，因為該區的華裔公民疑似遭到其人員恐嚇或騷擾。

門迪奇諾告訴CTV電視網：「我相信（加拿大皇家騎警）已經採取具體的行動，以破壞任何有關這些警察站的外國干涉。如果有新的警察站成立，他們將繼續採取果斷行動。」

3月，加拿大警方說他們正在調查蒙特利爾的2個社區中心，這些中心疑似被用來營運中國公安部的「海外服務站」。此前，門迪奇諾聲明加拿大的所有秘密警察站都已關閉，但加拿大新聞社（Canadian Press）事後報導，這些中心仍在正常運作。

中國則否認了關於干涉加國事務的指控。 3月10日，中國外交部發言人毛寧在例行記者會上表示，中方盼加拿大能「停止渲染炒作，停止對中國的攻擊抹黑」．並強調「中國一貫堅持不干涉內政原則，嚴格遵守國際法，尊重各國司法主權」。

根據人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）調查，目前已知全球至少有102個中國海外服務站於53個國家運作，其中5個位在加拿大。

4月17日，美國以涉嫌經營中國「秘密警察站」為由，逮捕了2名華裔美國公民，迫使加拿大政府面臨更多壓力，被要求跟進美方，以採取更多積極行動打擊此類服務站。

加中關係惡化

在門迪奇諾發表此言論前不久，渥太華和北京才在針鋒相對地相互驅逐外交官。

5月8日，加拿大官方宣布驅逐中國駐多倫多總領事館官員趙巍，稱他試圖恐嚇一位批評北京對新疆維吾爾族政策的加拿大國會議員。隔日，中國決定採取對等反制措施，將加拿大駐上海總領館領事甄逸慧列為「不受歡迎的人」，要求其13日前離境。

9日，加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）表示，驅逐中國外交官的決定是出於「慎重考慮」，因此不會被中國的反制行動「嚇倒」。他說：「我們知道會有報復，但我們不會被嚇倒。我們將繼續採取一切必要措施保護加拿大人免受外國干涉。」

同日，中國外交部發言人汪文斌也在例行記者會上表示，中方對等反制「完全正當、必要」。他回覆稱，「『中國干涉加拿大內政』完全是無稽之談」，並警告加拿大，若不停止「挑釁」，「中方必將堅決有力回擊」。

此前，多家加拿大媒體報導，有匿名消息來源指控北京干預了加拿大2019年和2021年的選舉。特魯多事後出面主張，確實有調查報告顯示中國曾試圖干預該2次投票，但未改變選舉結果。北京則否認這些指控。

（綜合報導）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進

泰國選民明確反對獲軍方支持的政府繼續執政。選舉委員會今天數據顯示，國會大選幾乎完成計票，兩個主要在野黨遙遙領先，執政近1...

泰大選 在野稱可望組聯合政府

泰國十四日舉行眾議院大選，在野的「前進黨」領袖皮塔在投票截止後舉行的簡報會中宣稱，根據我們目前看到的票數，為泰黨和本黨與...

厄多安若敗選 西方喜俄國憂

西方國家、北約（ＮＡＴＯ）和俄羅斯都緊盯十四日土耳其總統大選結果，土國總統厄多安最近民調落後在野「國家聯盟」共推的挑戰者...

宣示主權 菲律賓在南海放置浮標

菲律賓海岸警衛隊發言人週日（5月14日）表示，該國在專屬經濟區（EEZ）內放置了導航浮標，藉此宣示對南沙群島的主權。

加拿大部長：中國警察站數量或比預期多

加拿大公共安全部長門迪奇諾（Marco Mendicino）週日（5月14日）向當地一家電視台表示，在該國運作的「中國警察站」數量可能比原先預期得更多。數月前，加國警方才宣布對蒙特利爾（Montreal）的2個站點展開調查，因為該區的華裔公民疑似遭到其人員恐嚇或騷擾。

泰國大選在野黨大勝 觀光業、零售業可望成大贏家

泰國支持民主的兩個在野黨14日在國會大選中取得明顯勝利，預期將有利於零售業者、消費者產品製造商以及觀光業者，因為新的政府...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦